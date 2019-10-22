Молдове придется оплачивать украинский транзит

22.10.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова заключит отдельный договор на транзит российского газа по территории Украины, если «Газпром» и «Нафтогаз» не договорятся о транзите.

Об этом в интервью изданию Newsmaker заявил председатель правления Moldovagaz Вадим Чебан, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Если не будет транзита через территорию Украины, мы готовы к другому варианту: «Газпром» будет поставлять для Молдовы газ до любой точки входа в украинскую газовую систему, в том числе, на границе Украины и России. А дальше Украина будет транспортировать газ до Молдовы на основании договора между Молдовой и Украиной», – сказал Чебан.

Он напомнил, что южные регионы Украины, в том числе Одесская область, не могут получать газ в обход Молдовы.

«Еще одна проблема связана с газовым оператором в Приднестровье «Тираспольтрансгазом». Так как это наша территория, мы должны решить, кто будет подписывать этот контракт с Украиной со стороны Приднестровья. Было бы логично, чтобы Moldovagaz, наряду с операторами газотранспортной системы двух стран, подписал контракт, который покрывает и правый, и левый берега», – сказал Чебан.

Российский «Газпром» ранее заявил, что задолженность Moldovagaz за 2018 год достигла 431,66 млрд руб. Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье.

Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО «Тираспольтрансгаз», но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой, поскольку официальный Кишинев настаивает, что ПМР является молдавской территорией и отказывает республике в признании независимости.