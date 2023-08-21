«Молдове провоцировать бесполезно»: Россия не собирается сворачивать позиции в регионе

Посольство России в Молдове приступило к работе после «перезагрузки», связанной со скандальной высылкой из страны большей части его сотрудников. Возобновлен консульский прием по всем вопросам. Как будет строиться работа дипмиссии в новых условиях, удастся ли дипломатам оставшимися силами охватить все сферы деятельности, включая важное приднестровское направление? Об этом «ПолитНавигатор» беседует с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Посольство России в Республике Молдова начало консульский прием после паузы, вызванной высылкой сотрудников дипломатической миссии после надуманного шпионского скандала. Перерыв в работе был небольшой – похоже, посольство быстро сориентировалось в новой ситуации. Хватит ли посольству имеющихся возможностей для реализации всех его функций?

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Игорь Шорников: К сожалению, посольству придется сосредоточиться на выполнении, прежде всего, консульских функций. В молдо-приднестровском регионе проживает не менее четверти миллиона граждан Российской Федерации и тех, кто намеревается получить гражданство России.

Сотрудников посольства, которые работали в Молдове до сокращения штатов, и так не хватало, людям приходилось записываться в электронную очередь на месяцы вперед. Даже записаться было сложно. У многих – мне это известно – просто опускаются руки, и они годами живут с просроченными паспортами. Но есть те, кому нельзя ждать – это, в частности, пенсионеры, которые получают российские пенсии, и молодежь, которая намерена продолжить образование в российских вузах.

Сейчас проблема своевременного оказания консульских услуг еще больше обострилась. Допускаю, что нехватку сотрудников на местах можно отчасти исправить применением цифровых технологий и привлечением нештатных сотрудников к работе, например, в тираспольском выездном консульском отделе. Но полностью эту проблему решить крайне сложно.

Среди приоритетных задач посольства остается поддержание деятельности Объединенной контрольной комиссии в рамках обеспечения миротворческой операции. От этой функции никак нельзя отвлекать ресурсы диппредставительства. В ОКК работают два российских дипломата.

Переговорный процесс между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Молдова стагнирует не первый год, но это не значит, что дипломаты не работают. Россия была и остается ключевым участником урегулирования. Что бы там ни говорили молдавские политики, именно от России зависит поддержание региональной стабильности, а потому и на этом, одном из ключевых направлений работы посольства, тоже нельзя допускать никаких заминок и провисаний.

Но есть же еще и другие, обычные функции посольства, которые должно выполнять любое диппредставительство в любой стране. К ним относится, в частности, сбор и анализ информации о текущей ситуации в стране. Именно этого так опасались молдавские власти. Ухудшится ли эта часть работы российского диппредставительства? Скорее всего, да.

Но недостаток информации о Молдове, которая ранее шла от посольства, Москве придется восполнять из других источников, которые не будут иметь отношения к системе МИД РФ. Хорошо ли это для Кишинева? Уверен, что нет. Как бы там ни было, задачей МИДа является поддержание максимально здоровых и, по возможности, позитивных межгосударственных отношений, а потому, и это специфическое профессиональное качество дипломатов, они стараются сглаживать шероховатости, искать оправдание каким-то неприятным эпизодам, выискивать возможности для продолжения межгосударственного диалога в добрососедском ключе.

Сейчас молдавские власти перекрыли Москве этот источник взвешенной и умиротворяющей информации о Молдове. Хочется задать вопрос, что это: глупость или предательство?

ПолитНавигатор: Владимир Путин несколько дней назад наградил посла России в Молдове Олега Васнецова Орденом Почета «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ». Что скрывается за этой формулировкой?

Игорь Шорников: Какие внешнеполитические цели и задачи преследует Россия в нашем регионе? Прежде всего, и это должно быть очевидно каждому, Россия стремится к поддержанию мира и стабильности на Днестре. Несмотря на откровенно провокационную политику Кишинева, отчетливо выраженную, по крайней мере, с 2017 года, в нашем регионе сохраняется мир, Россия продолжает в штатном режиме осуществлять миротворческую миссию. К тому же мы видим, что в молдавском обществе, несмотря ни на что, по-прежнему существуют весьма корректные отношения между национальными сообществами, уважительное отношение к русской культуре и к нашей общей исторической памяти.

Поведение официального Кишинева и отдельных фриков, поддавшихся пропаганде официальных молдавских СМИ, тут явно диссонирует с мнением народа. То есть жесточайшие вызовы последних лет не поставили под сомнение возможность сохранения дружественных отношений между народами Молдавии и России. Вклад коллектива российского посольства и лично Олега Васнецова в эти не для всех очевидные достижения, неоспорим. Думаю, что в этот напряженный для российско-молдавских отношений момент руководство России по достоинству оценило деятельность своих представителей.

ПолитНавигатор: МИД РФ вызвал посла Молдовы Лилиана Дария из-за решения Кишинева сократить численность российского дипломатического ведомства, заявил протест и уведомил об ассиметричной ответной мере – запрете въезда в Россию ряду молдавских чиновников. У России немного осталось рычагов для влияния на ситуацию? Каких событий можно ждать в отношениях Молдовы и России в ближайшее время?

Игорь Шорников: Лично для меня очевидно, что с недавних пор Москва очень четко и последовательно в межгосударственных отношениях с Молдовой отделяет действующее политическое руководство от молдавского народа. То, что позволяет себе Кишинев в отношениях с Россией – курс на выход из СНГ и отказ от нейтралитета, сокращение пространства русского языка и разрушение гуманитарных связей – все это никак не было санкционировано народом Молдовы, это все видят.

По сути, проводя жесткий антироссийский курс, действующая власть занимается собственной делигитимацией. Поэтому реакция Москвы более чем оправдана, контрмеры принимаются в отношении представителей действующей власти. И чем больше Кишинев будет стараться разрушать двусторонние связи, тем более суровые меры будут приниматься в отношении конкретных лиц в молдавском политикуме.

Но российские ответные действия никак не должны негативно отразиться на молдавских гражданах. В России проживает не менее четверти миллиона молдавских граждан, примерно столько же, сколько и россиян в Молдове, им тоже необходимо консульское обслуживание.

Сейчас ясно, что Россию бесполезно провоцировать на высылку молдавских дипломатов или иные меры, которые могут осложнить жизнь простых граждан. «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается» – так когда-то Сталин отделил политическое руководство Третьего рейха от народа, на таком подходе потом строились и послевоенные межгосударственные отношения, которые быстро удалось нормализовать.

Режим в Молдове неизбежно поменяется, а традиционные дружественные связи между народами никуда не денутся.

ПолитНавигатор: На фоне высылки дипломатов появилось решение правительства Молдовы о переименовании в документах Приднестровья в «приднестровский регион». Это совпадение, или события как-то связаны?

Игорь Шорников: Это отражение общей тенденции, но прямой связи между этими событиями нет. Оскорбительное для приднестровцев переименование – это логичное продолжение политики правых прорумынских радикалов, которые пришли к власти в Молдове два года назад. Просто, за отсутствием реальных побед им приходится довольствоваться дешевым пиаром.

Предшественники действующего режима были умнее, они хотя бы на уровне риторики старались не злить приднестровцев, некоторые даже говорили о необходимости применения Молдовой «мягкой силы» в отношении них. Нынешняя власть играет на обострение и с Москвой, и с Тирасполем, что проявляется и в сокращении штатов российских дипломатов, и в неуместной фразеологии.

Фон, конечно, негативный, но надеюсь, Кишинев просто не успеет реализовать действительно плохие сценарии. Молдова входит в период новой политической турбулентности, грядут выборы – местные, президентские, парламентские. В ближайшие годы Молдова будет плотно занята внутриполитическими процессами, ей просто будет не до Приднестровья.

ПолитНавигатор: Глава украинской дипломатии Д. Кулеба заявил, что Москва утратила моральное и юридическое право быть частью процесса урегулирования в Приднестровье. Учитывая последние события вокруг посольства, есть ли угроза снижения влияния России в мирных процессах на Днестре?

Игорь Шорников: Давайте, посмотрим, каким было влияние России на мирное урегулирование на протяжении последних 30 лет. Когда-то именно Россия инициировала политический диалог между Кишиневом и Тирасполем, в 1990-е и начале 2000-х годов она была главным драйвером переговорного процесса, выдвинула несколько вариантов решения конфликта. Авторитет Москвы был непререкаем. К ее усилиям сначала присоединилась ОБСЕ, потом Украина, потом уже появились ЕС и США.

В процессе урегулирования Запад особенно давил на ликвидацию и вывоз вооружений. Действительно, оружие и боеприпасы частично утилизировались, частично вывозились. Но требования Запада стремительно повышались – Россия должна была вообще уйти из региона. В какой-то момент инициатива в урегулировании перешла в руки западных партнеров – был создан переговорный формат «5+2», и почти сразу ситуация в нашем регионе начала развиваться по конфронтационному пути – блокады Приднестровья, давление на российских миротворцев, переформатирование внешних торгово-экономических связей всего молдо-приднестровского региона не в пользу России. Россия уходила.

В чем тут была стратегия Москвы, это отдельный вопрос. Кто-то вполне может констатировать, что Россия уходила 20 последних лет, однако она и сейчас занимает крепкие позиции в регионе. Такой вот парадокс. Поэтому, если кто-то рассчитывает, что Россия в ближайшие годы куда-то «уйдет», то они сильно ошибаются. Напротив, уверен, что период «ухода» России закончился, в ближайшие годы влияние России в нашем регионе будет последовательно возрастать.