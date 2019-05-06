Молдове уготованы непредсказуемые последствия на границе с Приднестровьем

06.05.2019, Москва, Елена Острякова

Молдова не ведет последовательной политики по выводу российских войск с территории Приднестровья, но добиться этого реально.

В этом уверен министр обороны Молдовы Еуджен Стурза, которого цитирует издание Point.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, кроме слов «это очень реально», других аргументов молдавский военачальник не привел.

«К сожалению, прошло почти 28 лет с тех пор, как мы требуем вывода российских войск с территории Республики Молдова. Я считаю, что это очень реально. Только Республика Молдова должна проводить соответствующую политику. К сожалению, у нас все еще сохраняется наша традиционная молдавская игра – шаг вперед, два назад. Сегодня мы говорим, что хотим вывода войск, завтра власть меняется, и мы говорим, что мы друзья и нам нужны эти войска», – рассуждает Стурза.

По его мнению, помочь вытеснить россиян из Приднестровья может «международное давление». Возможно, под этой формулировкой министр подразумевает молдавско-натовские учения Fire Shield 2019 («Огненный щит – 2019»), которые осенью пройдут на Бульбокском полигоне, расположенном рядом с зоной безопасности на Днестре (районе бывших боевых действий в 1992 году), в которой дислоцируются российские миротворцы.

В Тирасполе уже несколько раз заявляли протест в связи с тем, что учения намечаются в непосредственной близости с Зоной безопасности, когда всего один снаряд, выпущенный не туда, может привести к непредсказуемым последствиям. Однако Кишинёв не реагирует на эти протесты.

Как сообщает газета «Молдавские ведомости» за последнее время посол США в Кишиневе Дерек Хоган провел уже два совещания с руководителями погранслужб страны.

«Столь необычный интерес сотрудника госдепа легко объясним с точки зрения основной профессии г-на Хогана – по информации молдавских журналистов, он служит в звании colonel (полковник) в Defense Intelligence Agency (американская военная разведка). Кроме того, около месяца назад в СМИ появилась информация, что американский дипломат планирует реализовать на Украину для нужд ВСУ боеприпасы национальной армии, хранящиеся с советских времен на складе боеприпасов во Флорештах», – пишут «Молдавские ведомости».