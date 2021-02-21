Молдово-украинская удавка вокруг Приднестровья: В игру вступает Швеция

21.02.2021, Тирасполь, София Русу

Новости Украины

Молдову и Приднестровье на уходящей неделе посетила Анн Линде – глава МИД Швеции, председательствующей в этом году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дипломат заявила, что хотела бы оживить застывший переговорный процесс по Приднестровью в формате «5+2», где Кишинев и Тирасполь участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – в качестве посредников, а Евросоюз и США – как наблюдатели.

Удастся ли вывести переговоры из тупика и приступить к решению проблем, накопившихся в отношениях двух берегов Днестра? О намерениях и возможностях шведского председательства в ОБСЕ в сфере молдо-приднестровского урегулирования корреспондент ПолитНавигатора побеседовал с директором Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорем Шорниковым.

Игорь Шорников, экс-замглавы МИД Приднестровья

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ПолитНавигатор: Состоялся первый визит нового действующего председателя ОБСЕ Анн Линде на берега Днестра. Он был ознакомительным и прошел без конкретных результатов, однако, возможно, есть какие-то признаки того, что шведское председательство в плане приднестровского урегулирования будет более плодотворным?

Игорь Шорников: Швеция на протяжении уже многих лет является достаточно активным игроком в Пруто-Днестровском регионе. Эта страна является одним из организаторов и вдохновителем «Восточного партнерства», уже на этом основании шведская дипломатия глубоко и детально погружена в региональную проблематику. Для Молдовы Швеция является традиционным и весьма важным донором, да и в Приднестровье Стокгольму удается финансировать ряд проектов по развитию. Поэтому ожидания от шведского председательства действительно большие.

И Анн Линде, кажется, эти ожидания даже подогревает. В частности, она четко обозначила намерение провести заседание «Постоянного совещания…» в формате «5+2» в Стокгольме. А в условиях, когда перспектива появления в Молдове функционального правительства пока не проглядывается, это весьма смелое заявление.

Анн Линде

Как известно, в прошлом году, несмотря на все усилия переговорщиков, собрать «5+2» не удалось даже в дистанционном формате. По итогам 2020 года переговорный процесс находится в глубокой стагнации и, если в этом году Швеции не удастся сдвинуть дело с мертвой точки, стагнация плавно перетечет в глубокий кризис. Для ОБСЕ это крайне нежелательный сценарий, поскольку и на других направлениях работы этой организации особых успехов мы пока не видим.

Если говорить о неких «признаках» грядущих успехов шведского председательства, то, помимо личного оптимизма Анн Линде и объективной необходимость для самой ОБСЕ обеспечить прогресс в переговорах в 2021 году, можно предположить, что европейская дипломатия выступит с рядом инициатив, которые позволят освежить переговорную повестку.

Так, укрепление принципов гендерного равенства как одного из приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ Анн Линде очень четко обозначила в ходе своих встреч и в Кишиневе, и в Тирасполе.

Надо сказать, что наш регион в плане гендерного равенства достаточно благополучный даже в сравнении со многими государствами ЕС. Мне трудно представить, что Кишинев и Тирасполь обнаружат какие-то разногласия в вопросах защиты прав женщин. Поэтому, теоретически, если Швеция внесет в переговорную повестку еще пару подобных новаций, то в 2021 году мы увидим вполне успешное заседание формата «5+2».

ПолитНавигатор: Какие вопросы могли бы войти в повестку этой встречи в формате «5+2»? Какие проблемы в отношениях Кишинева и Тирасполя сегодня наиболее острые?

Игорь Шорников: Главная проблема – выстраивание вокруг Приднестровья санитарных кордонов в виде молдо-украинских таможенно-пропускных постов. В любой момент Кишинев и Киев могут заблокировать экспортно-импортные операции ПМР. Эта проблема дамокловым мечом висит над приднестровской экономикой.

Тирасполь много лет безуспешно пытается снять эту угрозу, а в Кишиневе озабочены в основном тем, чтобы понадежней подготовить «удавку». Недавняя встреча Майи Санду с президентом Владимиром Зеленским только подтвердила, что Кишинев нацелен наращивать давление на Приднестровье с помощью экономических рычагов. В таких условиях неудивительно, что переговорный процесс стагнирует. Надеяться на подвижки в данной сфере не приходится.

Другой острый вопрос – свобода передвижения людей. Карантин, который был введен в Приднестровье так же, как и в большинстве стран мира, был использован Кишиневом для обвинений в адрес властей ПМР в блокировании свободы передвижения граждан. Особенно болезненно было воспринято появление временных карантинных постов на тех участках границы, где было возможно бесконтрольное перемещение людей между Молдовой и Приднестровьем. В общем-то, рано или поздно эпидемия должна пойти на спад, карантинные посты будут убраны, а порядок пересечения молдо-приднестровской границы вернется к обычному режиму. Быть может, дипломаты это используют для того, чтобы показать подвижки на еще одном направлении.

Как показал визит Анн Линде, актуальными для шведского председательства являются вопросы обеспечения прав человека. На мой взгляд, эта проблематика могла бы быть использована для защиты прав национальных меньшинств, проживающих в Молдове, особенно в контексте новых ограничений в использовании русского языка.

Но, к сожалению, ни Россия, прав соотечественников которой это касается, ни ЕС, принципы и нормы которого в области защиты меньшинств в данном случае грубо попираются, до сих пор никак не обозначили свою позицию перед Молдовой. Хотя все понимают, что облегчение ситуации в языковой сфере в РМ могло бы реально содействовать росту доверия, прежде всего, между жителями Молдовы и Приднестровья. Пока же действия Молдовы, в том числе в языковом вопросе, ведут к отчуждению Приднестровья.

ПолитНавигатор: Вадим Красносельский в ходе встречи с главой МИД Швеции отметил тот факт, что это первый визит высокопоставленного шведского дипломата в город Бендеры за 313 лет – с тех пор, когда здесь находился лагерь короля Карла XII. Наверняка на Анн Линде произвела впечатление Бендерская крепость и размещенная в ней экспозиция, рассказывающая, в том числе и о шведском присутствии на берегах Днестра. Такие моменты способны сделать сотрудничество более эффективным?

Игорь Шорников: Шведский король Карл XII четыре года провел под Бендерами, отсюда он пытался организовать войну Османской империи против России. Эти интриги привели к тому, что туркам пришлось силой выдворять короля восвояси. Насколько мне известно, в Швеции не особо любят вспоминать тот период своей истории. Тем не менее, в Приднестровье память о шведском пребывании под Бендерами хранят как о неординарном событии. Уверен, на Анн Линде должно было произвести впечатление не только тщательность подбора материалов экспозиции, но и уважение приднестровцев к этому эпизоду нашей совместной истории.

ПолитНавигатор: Действующий председатель ОБСЕ активно взялась за работу. До своей поездки в Кишинев и Тирасполь она побывала на Украине (это был ее первый зарубежный визит) и в Грузии, где заявила, что приоритет ее председательства – попытаться разрешить имеющиеся там территориальные конфликты. Она также встретилась в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым обсудила сотрудничество и разногласия. Насколько эффективна ОБСЕ в нынешних условиях, насколько велик ее авторитет в урегулировании кризисных ситуаций?

Игорь Шорников: Эффективность ОБСЕ можно оценивать по-разному. Больших достижений в урегулировании конфликтов в Европе за последние десятилетия не было. Хуже того, не были предотвращены новые конфликты. Чего стоит только бомбардировка Югославии силами НАТО или война на Донбассе? Авторитет и влияние ОБСЕ, конечно, несопоставимы с силой и интересами мировых игроков, и винить Организацию в том, что на ее пространстве вопросы безопасности не урегулированы, несправедливо.

Но если мы будем судить об Организации, имея на руках непосредственно приднестровский кейс, то, на мой взгляд, следует отдать должное дипломатам ОБСЕ, которые на протяжении десятилетий проводят достаточно эффективную работу по сохранению региональной стабильности. Мы хорошо понимаем, что есть фактор российского военного присутствия: в случае крайней необходимости найдутся силы, способные остудить «горячие головы». Но не менее важно политически сдерживать ситуацию. В данном случае мы видим, как разные механизмы дополняют друг друга ради общей цели – мира. Российские миротворцы создали и поддерживают условия для нормальной работы дипломатов, а дипломаты, в свою очередь, делают все необходимое, чтобы пушки молчали.

В наше время, когда на европейском континенте и в мире происходит ужесточение геополитического противостояния, ОБСЕ остается площадкой, на которой возможен диалог. Это значительно повышает ценность Организации. Формат «5+2», в рамках которого мы видим достаточно слаженное взаимодействие между геополитическими соперниками, своей жизнеспособностью во многом обязан взвешенной позиции ОБСЕ.

Непосредственно в условиях молдо-приднестровских реалий, где происходит столкновение разноплановых интересов великих держав и больших региональных игроков, и где есть стабилизирующий фактор российского военного присутствия, ОБСЕ показала себя весьма эффективной и полезной международной организацией. Стоит также признать, что и авторитет ОБСЕ в урегулировании кризисных ситуации во многом опирается на ее приднестровский опыт.

ПолитНавигатор: Посредники – посредниками, но разрешение проблем в отношениях – это главным образом воля сторон конфликта. Например, Игорь Додон обещал прорыв в приднестровском вопросе, но он уже не глава РМ. Президенты приходят и уходят, а в переговорном процессе подвижек нет. Почему так происходит?

Игорь Шорников: Стороны конфликта за долгие годы переговорного процесса давно утратили остатки доверия друг к другу. Жить в общем государстве, в рамках какой-то совместной политической системы они не в состоянии. Поэтому Приднестровье добивается международного признания своей независимости, а в Кишиневе делают ставку на «реинтеграцию» Приднестровья на своих условиях, призывают на помощь соседей и ожидают удобного для себя консенсуса великих держав.

Игорь Додон, как и любой политик, является выразителем интересов элит. А молдавские элиты в своем отношении к Приднестровью концептуальных противоречий не имеют. У этих элит цель одна, а методы ее достижения могут быть разные.

Игорь Додон предлагал решать «приднестровский вопрос» с помощью и при поддержке Москвы. Это выглядело убедительно, хотя никто не знает, как повела бы себя российская сторона, если бы ей предложили внести свою лепту в принуждение Тирасполя к «реинтеграции». Впрочем, у Додона, всецело поглощенного внутриполитической борьбой, до Приднестровья руки так и не дошли.

В Молдове глубокий политический кризис, но уже сейчас мы видим, что в приднестровском вопросе молдавскими элитами ставка вновь делается на поддержку Запада. Эта ставка не сыграет уже хотя бы потому, что нужного Кишиневу консенсуса великих держав по Приднестровью не произойдет. А значит и подвижек в переговорном процессе нам в ближайшее время ожидать не стоит. Зато у дипломатов появляется масса времени для дальнейшего укрепления принципов гендерного равенства, соблюдения всех прав человека и обеспечения свободы передвижения людей. И это неплохо!