Молдову готовят к открытию второго фронта против России – прогноз

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Новости Украины

Молдова используется как транзитная страна для доставки боеприпасов, топлива и иных грузов в интересах ВСУ, а в случае успехов российской армии и продвижения на Одессу, западные «ястребы» могут вновь разжечь конфликт в Приднестровье, где находятся российские миротворцы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если боевые действия в рамках СВО дойдут до Одесской области, то фактор Молдавии становится критическим. Почему? Потому что Молдавия, хоть она и называет себя нейтральной страной, во всяком случае Майя Санду очень активно это заявляла весной и летом этого года, сейчас она как-то поутихла на эту тему, потому что сейчас уже как-то неприлично говорить про нейтральную Молдавию из уст Майи Санду, потому что молдавская инфраструктура активно используется для поддержки украинской армии. Это военный аэродром Маркулешты, на который поступает западное вооружение для Украины, это молдавская железная дорога, по которой гонят горюче-смазочные материалы для Вооруженных сил Украины в Одесской области», – сказал эксперт.

«В общем, Молдавия – это потенциальный плацдарм для Запада, чтобы оказывать поддержку ВСУ, если СВО дойдет до Одессы. Ну и, наконец, Молдавия – это болевая точка для России в смысле Приднестровья. В Приднестровье находится российский контингент, и поэтому западные ястребы при желании, если смогут надавить на молдавских контрагентов, которые боятся в это ввязываться. Они могут попытаться повторить историю Михаила Саакашвили, который в свое время обстрелял российских миротворцев в Южной Осетии, чем спровоцировал так называемую «пятидневную войну», – заявил Носович.