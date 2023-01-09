Молдову готовят к войне с РФ – первые БТР поступят из ФРГ

Елена Острякова.  
09.01.2023 21:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Германия поставит Молдове партию бронетранспортеров Piranha.

Об этом сообщает минобороны Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия поставит Молдове партию бронетранспортеров Piranha. Об этом сообщает минобороны Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора»....

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Число боевых машин неизвестно. Техника прибудет в страну 10 января. Соглашение между минобороны Молдовы и германской стороной было подписано в октябре 2021 года, сообщает ведомство.

Молдавская армия ежегодно по линии американской программы Foreign Military Financing получала не менее $1,2 млн. В 2017 г. в Молдове открылось бюро по связям с НАТО. В начале 2022 г. Кишиневом был утвержден новый план сотрудничества с альянсом, направленный на модернизацию системы безопасности страны и запуск обновленной программы профессионального развития экспертов в военной сфере.

При этом согласно соцопросам, за вступление Молдовы в НАТО выступают всего 25% жителей. В декабре число сторонников военного альянса упало еще на 2% по сравнению с ноябрем.

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