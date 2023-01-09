Молдову готовят к войне с РФ – первые БТР поступят из ФРГ
Германия поставит Молдове партию бронетранспортеров Piranha.
Об этом сообщает минобороны Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Число боевых машин неизвестно. Техника прибудет в страну 10 января. Соглашение между минобороны Молдовы и германской стороной было подписано в октябре 2021 года, сообщает ведомство.
Молдавская армия ежегодно по линии американской программы Foreign Military Financing получала не менее $1,2 млн. В 2017 г. в Молдове открылось бюро по связям с НАТО. В начале 2022 г. Кишиневом был утвержден новый план сотрудничества с альянсом, направленный на модернизацию системы безопасности страны и запуск обновленной программы профессионального развития экспертов в военной сфере.
При этом согласно соцопросам, за вступление Молдовы в НАТО выступают всего 25% жителей. В декабре число сторонников военного альянса упало еще на 2% по сравнению с ноябрем.
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