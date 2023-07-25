Молдову из СНГ выталкивают «иностранцы с румынскими паспортами»

Елена Острякова .  
25.07.2023 16:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 249
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, СНГ


Решение о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи было принято властями в Кишиневе вопреки мнению молдаван.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи было принято властями в Кишиневе вопреки мнению...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Как можно это квалифицировать? Как очередной антинародный антимолдавский шаг, причем, точно не в интересах молдавского народа. Просто, действующие сегодня руководители – иностранцы с румынскими паспортами – точно не заинтересованы учитывать мнение людей и безразличны к их мнению», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Молдова взяла курс на выход не только из Межпарламентской ассамблеи, но и других институтов СНГ «во вред своим национальным интересам».

«Потому что только глубокая интеграция со странами СНГ способна защитить суверенитет Молдавии. Но когда уже приглашаются инспектора НАТО в Молдавию, понятно, что ни о каком суверенитете речи быть не может», – сказала Матвиенко.

По ее словам, «рутинная бюрократическая» процедура выхода займет полгода. Это никак не повлияет на работу Межпарламентской ассамблеи, поскольку Молдова и раньше активного участия в ней не принимала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть