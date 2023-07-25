Молдову из СНГ выталкивают «иностранцы с румынскими паспортами»

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Решение о выходе Молдовы из Межпарламентской ассамблеи было принято властями в Кишиневе вопреки мнению молдаван.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно это квалифицировать? Как очередной антинародный антимолдавский шаг, причем, точно не в интересах молдавского народа. Просто, действующие сегодня руководители – иностранцы с румынскими паспортами – точно не заинтересованы учитывать мнение людей и безразличны к их мнению», – сказала Матвиенко.

Она напомнила, что Молдова взяла курс на выход не только из Межпарламентской ассамблеи, но и других институтов СНГ «во вред своим национальным интересам».

«Потому что только глубокая интеграция со странами СНГ способна защитить суверенитет Молдавии. Но когда уже приглашаются инспектора НАТО в Молдавию, понятно, что ни о каком суверенитете речи быть не может», – сказала Матвиенко.

По ее словам, «рутинная бюрократическая» процедура выхода займет полгода. Это никак не повлияет на работу Межпарламентской ассамблеи, поскольку Молдова и раньше активного участия в ней не принимала.