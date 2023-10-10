«Молдову начали готовить к войне» – Диана Панченко

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Если Запад, декларирующий свободу слова и заботящийся о своей репутации, идёт на такие радикальные шаги, как закрытие независимых СМИ, это значит, что население готовят к тому, что «ему не понравится».

Об этом в своём видеоблоге сказала покинувшая родную страну украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко.

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По её мнению, ситуацию, через которую сегодня проходит Украина, готовят и для Молдовы.

Панченко привела пример разрыва культурных связей с Россией через религиозный вопрос. Так, 22 декабря 2022 года министерство культуры аннулировало договор об аренде Киево-Печерской Лавры с Украинской православной церковью. Монахов из Лавры выгнали. Это было сделано для разрыва православной Украины с Московским Патриархатом.

По этому же пути пошло и руководство Молдовы. 5 апреля 2023 года министерство культуры Молдовы аннулировало пользовательское соглашение об использовании Молдавской митрополией, входящей на правах автономии в состав Русской православной церкви, монастырей и памятников истории и культуры.

«Вопрос веры всегда сложный и индивидуальный. Не люблю я комментировать до того момента, когда населению насильно пытаются навязать религиозную принадлежность. Это элемент манипулирования», – отметила Диана Панченко.

Второй пример, который приводит журналистка, – язык. На Украине, где украинский язык знают 500 тысяч человек, а русский – 20 миллионов, государственным языком был объявлен украинский. В Молдове 22 марта 2023 года президент Майя Санду подписала закон, согласно которому государственным языком становится румынский язык.

Словосочетание «молдавский язык» везде заменяется на «румынский язык». Недавно только 16% из 3-миллионного населения Молдовы в обычной жизни говорили на румынском.

И наконец, разрыв информационных связей. 3 февраля 2021 года на Украине отключили от вещания 3 самых популярных информационных канала. 19 декабря 2022 года власти Молдовы запретили вещание 6 русскоязычных каналов, отражающих альтернативную точку зрения, по причине «пропаганды молчанием» – неосвещение войны на Украине в нужном ключе как «кровавой российской агрессии».

«Один мой знакомый сказал, что в ближайшее время на Украине будет война, и поехал покупать дрова и консервы, аргументируя это тем, что, если Запад декларирует свободу слова и заботится о своей репутации, пошёл на такие кардинальные шаги, то Запад берёт по беспределу под свой жёсткий контроль всё информационное поле Украины. Людей стали готовить к тому, что им не понравится», – резюмировала Панченко.