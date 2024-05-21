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ЕС и Молдова заключили соглашение о партнёрстве в области безопасности и обороны.

Документ в Брюсселе в ходе восьмого заседания Совета ассоциации Республика Молдова-ЕС подписали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе, среди прочего, говорится, что в будущем Молдова сможет участвовать, «если захочет», в новой европейской структуре реагирования на кризисы в своем регионе под названием Rapid Deployment Capacity, а также в военных учениях ЕС, сообщает Europa Liberă Moldova (молдавская редакция «Свободной Европы»).

Также упоминается возможность участия Молдовы в проектах оборонной промышленности ЕС и совместных закупках вооружений в рамках блока из 27 стран в качестве своего рода «гостя», поскольку пока она является лишь кандидатом на вступление.

ЕС обязуется оказывать Молдове усиленную поддержку в обеспечении безопасности границ, в том числе в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также с организованной преступностью и контрабандой оружия.

В соглашении также отмечается, что новая Стратегия национальной безопасности, принятая парламентом Молдовы в декабре 2023 года (в которой Россия названа главной внешней угрозой), рассматривает членство в ЕС как одну из главных целей страны и расширенное сотрудничество с ЕС и другими партнерами и союзниками в решении «транснациональных проблем».

Иными словами, Молдову полностью подключают к военной системе ЕС (читай: НАТО, в который входят абсолютное большинство государств-членов) и в проектах оборонной промышленности стран ЕС. Участие в котором для Кишинёва будет носить добровольно-принудительный характер. Любой отказ или уклонение будут трактоваться как препятствие в переговорах о членстве Молдовы в ЕС.

На территории Молдовы будут строиться оборонные предприятия стран-членов НАТО, биолаборатории и полигоны для захоронения радиоактивных отходов. От Кишинёва потребуется предоставить всю информацию, касающуюся совместной миротворческой операции в Приднестровье, включая личные данные участников контингента от России и Приднестровья.

Молдове, таким образом, уготована судьба полигона и биолаборатории, а её населению – роль «белых негров», от которой сегодня отказываются даже страны Африки. Такова она, подлинная цена евроинтеграционной морковки.