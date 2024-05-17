Молдову, проводящую совместные учения с армией США, обеспокоили плановые манёвры российских миротворцев

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Российские миротворцы в Приднестровье объявили, что будут проводить плановые манёвры в регионе в течение месяца, чем вызвали гневную реакцию Кишинёва. В Бюро по реинтеграции сообщили, что вечером 16 мая Объединенное военное командование получило уведомление об учениях, запланированных на период 17 мая – 17 июня 2024 года.

Об этом сообщает realitatea.md , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно заявлению Бюро, российские войска намерены провести маневры по проверке возможностей бронетехники, размещенной на постах миротворцев. Заявление прозвучало через несколько часов после окончания заседания Объединённой контрольной комиссии, на котором это обращение не рассматривалось.

«Делегация Республики Молдова осуждает подобные неуместные “инициативы” в контексте ситуации региональной безопасности, а также считает их злоупотреблением, принимая во внимание, что они не получили одобрения Объединённой контрольной комиссии. Демонстративное и неоднократное применение подобных несогласованных действий является еще одним свидетельством грубого нарушения принципов миротворческой миссии на Днестре», — разразились в кишинёвском ведомстве.

Делегация Республики Молдова предупреждает о «возможных нежелательных последствиях этих провокационных действий». Кишинев призывает членов Совместных миротворческих сил отказаться от учений «во избежание дестабилизации ситуации в Зоне безопасности».

При этом армия самой Молдовы проводит очередные по счёту совместные военные учения с военнослужащими США. Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков выразил недоумение, почему военные нейтральной Молдовы учатся десантироваться с самолётов НАТО.

«Куда они собираются десантироваться? На Украину, в Румынию, Венгрию, Польшу? Или это касается Приднестровья?», – задается он вопросами.

Беляков выразил беспокойство, что в ближайшем будущем Молдову потрясут громкие события военного характера, в том числе и на левом берегу Днестра.

«Надо понимать, что если военнослужащие тренируются, то они готовятся применять это на практике», – подчеркнул Олег Беляков.