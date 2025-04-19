Молдову толкают к войне с Россией. Удастся ли сохранить мир на берегах Днестра?

В Молдове утвердили дату парламентских выборов – 28 сентября, и президент Майя Санду уже рассказала, с чем на них пойдет правящая партия PAS. Евроинтеграцией, похоже, народ уже особо не завлечешь, поэтому главной линией будет «борьба с российским влиянием». Вот пара фрагментов из программного выступления Санду в парламенте.

«Самое важное, что мы должны сделать, – сохранить мир и свободу. Сохранить мир, потому что жизнь – самое ценное. И сохранить свободу, потому что мы хотим жить достойно, мы хотим быть уверены, что никто не вытащит нас из собственного дома посреди ночи и не отправит в ледяную Сибирь».

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«Молдова – маленькая страна, на территории которой находится иностранная армия. Я имею в виду присутствие российской армии на нашей земле. Это присутствие представляет собой серьезный риск. Украина – наш щит, и у нас есть моральный долг: не допустить, чтобы нашу страну втянули в войну».

О том, что происходит сейчас в российско-молдавских отношениях, как влияет на ситуацию в Молдове активизация внешней политики России, обсуждаем с экспертом Финуниверситета при правительстве РФ, директором тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Правящая партия Молдовы собирается биться за власть на парламентских выборах под антироссийскими лозунгами. Поиск руки Кремля публике еще не надоел? Насколько эффективна эта стратегия?

Игорь Шорников: В молдавских условиях это крайне неэффективная стратегия – народ в большинстве своем не понимает и не принимает антироссийских нарративов, которые стали так привычны для европейской аудитории. Напротив, сейчас все большей популярностью пользуется риторика тех политиков, которые заявляют о необходимости установления с Россией прагматичных отношений. А еще растет число тех, кто желает сохранения нейтрального статуса для Молдовы – их уже больше 70%. По большому счету эти 70% вполне можно зачислить в число тех граждан, которые устали от антироссийской риторики и понимают гибельность для Молдовы пути конфронтации с Москвой.

ПолитНавигатор: Премьер-министр РМ Дорин Речан на днях заявил, что Молдова не должна стать частью русского мира. А свежие социологические исследования говорят, что Путин и Лукашенко – зарубежные лидеры с наивысшим рейтингом доверия у молдаван. Как эти два факта соотносятся друг с другом?

Игорь Шорников: Речан, Санду, Гросу и прочие представители нынешнего режима чувствуют, что земля под их ногами начинает гореть. Молдавия всегда была частью пространства российской цивилизации, но располагаясь на линии фронтира, она периодически оказывалась в зоне влияния западной цивилизации. Так, например, было в 20-30-х годах XX века, но люди, находясь в оккупации, всегда знали, что Россия вернется, и ждали этого возвращения.

Сейчас происходит нечто подобное – политика румынизации в Молдове ведется властями не первое десятилетие, тем не менее, пространство русского языка и русской культуры в Молдове сократилось не столь значительно, как можно было себе представить.

Сейчас, когда Россия ведет активную внешнюю политику, люди понимают, что времена меняются, а потому действующая пока команда уже начинает восприниматься как рудимент прошлого.

ПолитНавигатор: Отношения России и Молдовы в глубоком кризисе, скандал следует за скандалом. Один из последних – случай с вербовкой СБУ молдавских граждан на территории РМ для организации терактов в России. Последуют ли какие-то действия Кишинева по расследованию этого происшествия?

Игорь Шорников: Зачем вести расследование, которое обязательно выведет на самого себя? Можно не сомневаться, что в Кишиневе знают о работе украинских спецслужб на собственной территории и никак не противодействуют этому. С одной стороны, Санду и ее команда демонстрировали лояльность Киеву с первых дней СВО и даже раньше, если вспомнить похищение украинскими спецслужбами судьи Чауса прямо в центре Кишинева. А с другой стороны, есть ли у них выбор?

Никто не сомневается в способности украинских спецслужб устроить теракт или крупную провокацию на территории страны, границы с которой фактически открыты. Украинские спецслужбы пользуются на территории Молдовы полной свободой действий, и думается, что при необходимости, они найдут способ сохранить лояльное отношение официального Кишинева к действующему киевскому режиму.

ПолитНавигатор: Недавно состоялась очередная высылка из Кишинева российских дипломатов. В числе троих представителей дипмиссии, объявленных в Молдове персонами нон грата, был Александр Андреев – сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, трехсторонней структуры, которая руководит миротворческим процессом на Днестре. Андреев активно проработал в ОКК более трех лет, при нем в работе органа появились позитивные подвижки. Выслать именно этого дипломата – это Кишиневу европейские партнеры посоветовали? Зачем ЕС нагнетает конфронтацию Молдовы с Россией?

Игорь Шорников: Заблокировать работу ОКК – это значит снизить эффективность миротворческой операции России на Днестре, а значит – подготовить почву для выдвижения очередных требований о выводе российского воинского контингента. В ЕС такие заявления любят и ценят, иногда от этого даже зависит финансирование. В нынешней ситуации, когда Молдова вынуждена брать у ЕС новые кредиты, чтобы иметь возможность просто платить проценты по своим внешним долгам тому же самому ЕС, Кишинев будет делать то, что от него требуют его доноры.

А вот зачем это нужно ЕС? Наблюдая, как европейские политики готовятся к войне с Россией, по крайней мере, на словах, тут приходится допускать самые неприятные для Молдовы варианты, вплоть до втягивания Молдовы в украинский кризис через провоцирование обострения ситуации на Днестре. Европейцы сами точно не хотят воевать с Россией, да и не могут, а вот заставить воевать, например, молдаван, грузин или еще кого бы то ни было – это, по их мнению, хорошая альтернатива. Надо отдать должное грузинам, несмотря на мощную европейскую иллюзию, которая для них создавалась Западом, они не позволили собой манипулировать, дали отпор «майдану» и смогли сохранить мир на своей земле.

В Молдове осенью будут парламентские выборы, мало кто из избирателей готов сейчас отдать свой голос уходящей команде, а потому западные марионетки обязательно попытаются организовать здесь некое подобие «майдана». Молдавским гражданам придется защищать свой выбор, от этого будет зависеть, смогут ли они сберечь мир на своей земле.

ПолитНавигатор: Простой в работе ОКК длился недолго – российская сторона назначила нового сопредседателя, им стал дипломат Айрат Абдуллин. Комиссия работает в нормальном режиме, обстановка в Зоне безопасности спокойная. В последнее время ОКК укрепилась экспертами, в том числе молдавскими. Если Кишинев активно использует эту площадку, то значит, что он не считает ее, как и саму миротворческую операцию, такой уж бесполезной?

Игорь Шорников: Хотелось бы надеяться на здравый смысл, но проблема в том, что Кишинев не самостоятелен в своих действиях и, в конечном итоге, он будет подчинять свою политику интересам внешних игроков. К сожалению, для них в приоритете пока остается «сдерживание» России. И Молдова в этой политике рассматривается как ресурс.

ПолитНавигатор: Посол России в Молдове Олег Озеров находится на этом посту с осени прошлого года. Он сразу включился в работу – встречается с людьми, много общается с прессой, большое внимание уделяет Приднестровью, часто бывает на Левобережье Днестра. Создается впечатление, что дипломат намного активнее своих предшественников на этой должности. Это как-то связано с усилением интереса России к Молдове и молдавско-приднестровской проблематике?

Игорь Шорников: Главный интерес России – сохранить мир в регионе, обеспечить безопасность и благополучие своих граждан и соотечественников, которые проживают здесь, а это минимум четверть миллиона человек. Достигать этих целей можно разными способами и, в зависимости от внутриполитической и региональной ситуации, эффективными могут быть разные подходы.

Как мы знаем, в нашем регионе уже больше 30 лет поддерживается мир, а значит российские дипломаты со своими главными задачами успешно справляются независимо от уровня публичной активности.

Нельзя сказать, что приоритеты России изменились, Молдова и Приднестровье всегда находились в фокусе внимания российской дипломатии, можно допустить, что постепенно корректируются методы работы, обновляется инструментарий с учетом накопленного опыта. Совершенствовать и развивать работу своих дипломатических представительств – это естественно для любой страны. Что касается активности действующего российского посла, то антироссийская политика Кишинева не оставляет ему выбора, он должен разъяснять и защищать политику своей страны, популяризировать и поддерживать ее культуру. И все это в условиях резкого сокращения числа дипломатов.

ПолитНавигатор: Газовый вопрос для Приднестровья окончательно не решен, Россия заявляет, что ищет долгосрочные пути энергоснабжения республики. Посол Олег Озеров говорит, что это можно сделать общими усилиями всех сторон, особенно с учетом заинтересованности Молдовы в решении собственных энергетических проблем через поставки дешевой электроэнергии из Приднестровья. Возврат к сотрудничеству с Молдавской ГРЭС молдавские чиновники то и дело комментируют. Как тут могут развиваться события?

Игорь Шорников: Молдавская ГРЭС – крайне востребованный Молдовой энергетический актив. Других мощностей по выработке электроэнергии в регионе нет. Молдавские власти создали ситуацию, при которой самая дешевая электроэнергия в регионе стала чуть ли не самой дорогой. По сути, это был выстрел в ногу и так хромающей молдавской экономике. Вернуть ситуацию к исходному состоянию вряд ли возможно, но есть варианты, как вернуть рентабельность Молдавской ГРЭС, обеспечить ей приток в достаточном количестве относительно дешевого топлива.

Для этого нужна политическая воля, которой у Кишинева нет. Сейчас политика Молдовы в этой сфере диктуется интересами Евросоюза, а его интерес – полноценное вовлечение Молдовы в так называемый Третий энергопакет ЕС, который закрепляет преимущества главных стран ЕС перед периферией. Решать проблему придется уже другим людям, тем, кто придет к власти после парламентских выборов осенью этого года.

ПолитНавигатор: Российский посол в Молдове оптимистично настроен в отношении перспектив переговорного формата «5+2». Эта площадка не работает, но ее можно реанимировать, тем более на фоне переговоров между Россией и США об урегулировании конфликта на Украине, считает дипломат. ОБСЕ, Россия и Приднестровье выражают готовность возобновить работу формата. Понятно, что больше половины его участников к этому пока не готовы, но Россия настойчиво говорит о перезапуске переговоров и считает, что возможности такие есть. Получается, не все потеряно?

Игорь Шорников: «5+2» – уникальная площадка. Когда позиции России в регионе ослабевают, западники забывают про нее и даже пытаются похоронить руками своих кишиневских исполнителей. Но как только Россия начинает свои позиции укреплять, те же самые люди начинают хвататься за «5+2», как за последнюю соломинку, которая позволяет западникам влиять на ситуацию в регионе. Несложно предсказать, что шансы созыва очередного раунда в формате «5+2» будут расти по мере усиления российских позиций в регионе и в мире. Есть надежда, что очередное заседание Постоянного совещания мы увидим уже в этом году, причем, скорее всего это произойдет после смены режима в Кишиневе.