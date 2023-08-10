Молдову тянут в НАТО: «Исторический шанс избавиться от цепей Русского мира»

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Нейтральный статус Молдовы нужен только России для того, чтобы держать эту страну под угрозой вторжения. Для того, чтобы обеспечить свою безопасность, Молдова должна отказаться от нейтралитета и перебежать под зонтик НАТО, воспользовавшись предложением представителей Альянса.

Об этом пишет в своей статье на портале Deschide.md молдавский публицист-русофоб Михай Исак.

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По его словам, визит министра национальной обороны Румынии Анджела Тылвэра в Кишинев является лишь последней демонстрацией поддержки полной безопасности Республики Молдова. Встречи с его коллегой из Кишинева Анатолием Носатым проходят вскоре после российских бомбардировок портов на Дунае, всего в нескольких километрах от границ двух государств.

По словам автора, состояние постоянной напряженности и незащищенности, продвигаемое Москвой, напрямую влияет на желание инвесторов развивать важные проекты в нашем регионе мира.

«И речь идет не только об иностранных инвесторах, но и о молдаванах из диаспоры, которые не решаются вернуться домой из-за отсутствия безопасности. Кто захочет вкладывать свои деньги в зону боевых действий? Сколько тысяч или десятков тысяч граждан Республики Молдова отложили свое возвращение домой из-за прямых или гибридных российских угроз?», – возмущается автор.

Он добавляет:

«Зонтик безопасности ЕС и НАТО предлагает максимальную защиту Румынии как государству-члену. Бухарест прилагает особые усилия для поддержки Республики Молдова в ее стремлении интегрироваться в европейское пространство, в том числе в сфере безопасности. Нейтралитет Республики Молдова не должен быть приговором геополитического осуждения. Не будем забывать, что Украина также была нейтральной, что не помешало Москве нарушить собственные гарантии, данные Киеву на глазах у международного сообщества».

Отметим, что гарантии, данные Россией по Будапештскому меморандуму 1994 года, никоим образом не распространялись на преступный режим, захвативший власти на Украине насильственным путём 22 февраля 2014 года.

По словам Исака, страны коллективного Запада предлагают Кишиневу исторический геополитический шанс.

«Значительная часть жителей Республики Молдова уже интегрирована в Европу и Запад. Имея гражданство Румынии, Болгарии, Италии, Франции, Португалии, Великобритании или Германии, многие молдавские граждане могут четко определить, что значит жить в демократическом, современном государстве», – считает Исак.

Автор призывает руководство и население Молдовы «раз и навсегда избавиться от стокгольмского синдрома в отношениях с Российской Федерацией».

«Нынешний нейтралитет Республики Молдова, столь дорогой пророссийским политическим кругам, не более чем пыль в глаза, – заявляет он. – Москва не соблюдает этот нейтралитет, и любая формула, желаемая Кишиневом, не будет принята российской стороной, если Республика Молдова не будет поддержана сильными демократическими государствами. Москва может постоянно прибегать к своим экономическим, политическим или ядерным угрозам, но кишиневские власти обязаны делать то, что лучше для их собственных граждан».

Исак призывает руководство Молдовы приступить к пропагандистской кампании за вступление в НАТО.

«Жителям Кишинева, Бельц, Кагула, Тараклии, Комрата, а также всех населенных пунктов Республики Молдова необходимо более четко объяснить, что означает Европейский Союз или НАТО. Две организации, связанные тысячами невидимых нитей, не принимают во внимание цвет кожи, религию или этническую принадлежность. Нет высшего класса, нет имперского меньшинства. Мы все равны, с одинаковыми правами и обязанностями. У вас не может быть хороших отношений только с Европейским Союзом, но плохих отношений с НАТО. Большинство государств ЕС являются членами НАТО, а значительная часть стран НАТО являются членами блока ЕС. Другие государства НАТО, такие как Турция, хотят стать полноправными членами Союза».

Автор рекомендует, взяв в качестве конкретного примера Гагаузию, где наиболее сильны антинатовские, пророссийские и протурецкие настроения, на примере Турции показать местному населению ложь пропаганды Российской Федерации.

«У Республики Молдова есть исторический шанс избавиться от цепей «Русского мира», и Румыния готова ей помочь. Кишиневским властям необходимо оправдать голосование своих граждан за свободу», – заключает автор.

Согласно всем опросам общественного мнения в Молдове, порядка 60% граждан республики – за сохранение ее нейтрального статуса в конституции и против вступления в НАТО.