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Новости Украины

«Политнавигатор» уже писал о прошедшем в Брюсселе саммите стран-лимитрофов под названием «Восточное партнёрство».

Многие наблюдатели оставляют без внимания документ «Ассоциированного трио», или «ГУМ» (Грузия – Украина – Молдова), принятый на полях брюссельского саммита. В итоговой резолюции стороны отметили необходимость «усиления координации по вопросам, представляющим общий интерес, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы Ассоциированного трио».

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Далее в документе содержится, можно сказать, ультимативное требование в адрес Евросоюза от этих трёх стран предоставить им перспективу европейского членства:

«В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми соответствующими шагами, предпринятыми нами по направлению европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины».

Об этом же заявил и президент Румынии Клаус Йоханнис. По его словам, внутри Европейского Союза «должна быть стратегическая ясность, хотим ли мы, чтобы Молдова стала его членом или нет». Йоханнис отметил, что «Румыния хочет этого, говорила об этом бесчисленное количество раз, и готова помочь Молдове осуществить все необходимые для этого реформы».

Население «молодых демократий» постсоветского пространства стремится к евроинтеграции с единственной целью – получения как можно большего числа сладких «плюшек», которое, по их убеждению, гарантирует членство в Евросоюзе.

Однако им неоднократно было сказано, что проект «Восточного партнёрства», куда они были милостиво приглашены в начале 2010-х годов, не предполагает перспективы членства в ЕС. Цель этого образования – как можно теснее привязать политически и экономически страны бывшего СССР, которым не светит перспектива вхождения в Евросоюз, и которых страны Старой Европы не горят желанием видеть в НАТО.

«Восточное партнёрство», таким образом, превратилось в стойку для раздачи «завтраков» – постоянных обещаний – рассмотреть возможность европейской перспективы после проведения целого ряда «реформ». Однако, несмотря на все потуги «молодых демократий», «воз» европейской перспективы продолжает пребывать на прежнем месте.

Это крайне беспокоит две страны, претендующие на лидерство в Восточной Европе – Польшу и Румынию. Они не скрывают своей цели – максимально расширить зону своего влияния на восток и пересобрать Европу по своим стандартам, превратив её в арену противостояния «объединённого Запада» России. Эти амбиции поляков и румын щедро подпитываются из Вашингтона и Лондона. Росту их амбиций благоприятствует жёсткое противостояние России и коллективного Запада по целому ряду вопросов – от Белоруссии до изменения климата, вопросов «прав человека» и традиционных ценностей.

Ведущие страны «Старой Европы» не сильно хотят становиться заложниками жёсткого подхода англосаксов и восточных европейцев по отношению к России. Дополнительно их в этом убеждает газовый кризис, когда, в том числе благодаря попыткам выстроить дискриминационную политику в отношении российского «Газпрома», цены на «голубое топливо» в Европе взлетели до небес. В Варшаве и Бухаресте решили, что пришла пора действовать более активно и напрямую выдвигать ультиматумы как Брюсселю, так и элитам стран Западной Европы.

Весьма вероятно, что тональность восточных европейцев, их покровителей и значительной части европейской бюрократии будет нарастать. Прозападные «шакалы Табаки» из «Ассоциированного трио» всё чаще будут представлены в качестве жертв российского давления. Показательный пример – недавнее заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «Россия пытается запугать новое реформаторское правительство Молдовы, манипулируя поставками газа во время повышения цен на энергоресурсы».

Тем не менее, вытирание слёз восточноевропейским карликам и переросткам и обещания сладостей в будущем в обмен на хорошее поведение – самое большее, на что могут пойти Брюссель и Старая Европа в отношении вечно обиженных. Перспективы продвинуться дальше уготованного им предбанника – равны нулю.