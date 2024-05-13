Молдову ускоренно готовят к войне: проходят очередные молдавско-американские учения

Алексей Логофет.  
13.05.2024 23:56
  (Мск) , Кишинев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина


Молдавские и американские военные проводят очередные совместные учения по высадке десанта в рамках программы «Swift Response».

Об этом сообщает министерство обороны Республики Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавские и американские военные проводят очередные совместные учения по высадке десанта в рамках программы...

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По словам руководителя учений подполковника Иона Коцофанэ, более 200 молдавских и американских солдат в ходе учений выполнят прыжки с двух военных самолетов C-130 Hercules ВС США, используя парашютную систему MC6/T-11.

В мероприятиях примут участие бойцы батальона специального назначения «Фулджер», а также 82-й воздушно-десантной дивизии США. Военнослужащие выполнят массовые показательные прыжки с высоты 350 метров по периметру территорий Флорештского и Фалештского районов на севере Молдовы.

При этом, по словам источника, в ходе учений до 16 мая будет происходить перемещение подразделений военной техники по дорогам республиканского значения в центре и на севере страны.

«Целью учений является развитие навыков и повышение уровня взаимодействия между военнослужащими, а также внедрение современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки», – сообщают в министерстве обороны Молдовы.

«Swift Response» являются частью многонациональных учений «Defender Europe 24» и предназначены для молдавско-американского спецназа. Национальная армия участвует в учениях «Defender Europe», начиная с 2021 года.

Учения «Swift Response-2024» проходят в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на текущий год, отмечают в минобороны Молдовы.

Военные учения совместно с армией США на фоне усиления милитаристской риторики Запада с упоминанием Молдовы, назначение в Кишинёв «смотрящим» от Киева отмороженного Алексея Данилова, неоднократных воинственных заявлений в адрес Приднестровья и Гагаузии – свидетельствуют о намерении втянуть Молдову в военное противостояние с Россией. Совместные учения предназначены для проверки готовности молдавской армии осуществлять военные действия против – как мятежных регионов, так и российских военнослужащих.

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