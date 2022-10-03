Молдову ускоренными темпами готовят к войне – аналитик

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Кишинев в субботу посетили министры обороны Румынии и ФРГ Василе Дынку и Кристин Ламбрехт, которые провели встречи с молдавским коллегой Анатолием Носатым и сделали официальные заявления.

В ходе консультаций обсуждались проекты по модернизации армии Молдовы. Так, Германия пообещала ей помощь в закупке военных дронов и другого военного оборудования. А с Бухарестом, который и так уже давно поддерживает молдавскую армию, Кишинев договорился укреплять сотрудничество в разных областях обороны и безопасности, улучшать обучение военных.

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Румынский министр обороны подчеркнул, что визит в Кишинев проходит «в крайне непростом контексте региональной безопасности».

Договоренности Молдовы в военной сфере с западными партнерами прокомментировал в интервью «ПолитНавигатору» директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Германия поможет Молдове закупить беспилотники и другое военное оборудование. Куда Молдова планирует эти дроны направлять?

Игорь Шорников: В некоторых открытых источниках уже пишут, что беспилотники будут использоваться Молдовой для осуществления контроля над приднестровско-украинской границей. Но нам представляется, что немцы и румыны вряд ли настолько опасаются нелегальных беженцев из Украины или каких-то контрабандистов на полностью заблокированном участке границы, чтобы делать такие «подарки».

Не думаю также, что немцы и румыны вдруг решили создать Молдове военное преимущество над Приднестровьем. Ситуация намного хуже.

Процесс милитаризации Молдовы только начинается, сейчас молдавских силовиков будут тренировать обращению с современными доступными видами вооружений. Очевидно, что делаться это может только в контексте борьбы Запада против России. Кто-то за океаном решил, что молдаване должны вслед за украинцами воевать за интересы Вашингтона.

Молдова – нейтральная страна, но втянуть ее в войну с Россией англосаксы могут, например, организовав какую-нибудь провокацию на приднестровском направлении, где дислоцируются российские миротворцы. Англосаксы – признанные мастера провокаций и информационных войн. Обвинить в эскалации конфликта российских миротворцев или приднестровцев – для них это дело техники. А вот министры обороны ФРГ и Румынии в данном случае снова действуют против интересов своих стран. Неужели этим странам мало Украины?

ПолитНавигатор: Как увязывается модернизация национальной армии Молдовы по стандартам Североатлантического альянса с нейтральным статусом страны?

Игорь Шорников: Никак это не увязывается. Да, можно говорить, что Молдова – давний участник программы «Партнерство ради мира», что молдавские офицеры давно проходят стажировку в США и участвуют в военных учениях вместе с контингентами стран НАТО, что даже униформа у молдавских военных переведена на натовские образцы.

Это можно было бы даже объяснить некой европейской «модой» на натовские стандарты. Но почему-то пронатовские тенденции в Молдове резко обострились именно в последние месяцы: власти Молдовы стали регулярно высказывать неудовольствие нейтральным статусом своей страны, почему-то именно сейчас, в период вооруженного конфликта по соседству, они озаботились модернизацией и проводят военные учения с участием военных НАТО.

И все это в условиях, когда остается неурегулированным конфликт на Днестре? Мы не хотим верить в это и не хотим замечать явные сигналы, но Молдову против воли ее жителей ускоренными темпами готовят к войне.

ПолитНавигатор: Насколько возможно сейчас обострение ситуации в Приднестровье?

Игорь Шорников: Все же Молдова пока не готова к этому. Думаю, что в ближайшем времени обострения на Днестре ожидать не стоит, однако перспективы будущего года представляются очень тревожными. Как мы видим, руководство Молдовы настойчиво гнет свою линию, от поставленных Западом задач его не отвлекают даже массовые протесты в центре Кишинева, которые продолжаются не первую неделю. Поэтому лучше не испытывать иллюзий, что Санду и ее команда – ответственные люди, которые не решатся на эскалацию. Это слабые и несамостоятельные политики, которых хватает только на реализацию чужой политической воли.

ПолитНавигатор: В Молдове звучат предложения радикальных политиков напроситься в НАТО вслед за Киевом. А что, может быть, по аналогии с кандидатством в ЕС, которое дали в ускоренном порядке, Молдову включат в План действий по членству в НАТО?

Игорь Шорников: Теоретически это возможно, но с практической точки зрения это Западу не нужно. Вступление в НАТО предполагает защиту со стороны Альянса, но, как мы понимаем, у англосаксов на молдаван совсем другие планы. Учитывая, какой ответ Киеву дал Столтенберг, Кишиневу не стоит и пытаться.

ПолитНавигатор: Представители правящей партии в Молдове говорят, что Кишинев должен углубить сотрудничество с Румынией, поскольку «это единственный шанс выстоять». «Было бы неплохо при выработке стратегии нацбезопасности для Молдовы и Румынии выработать единую стратегию безопасности панрумынского пространства», – предлагает Анатолий Царану, один из идеологов PAS. В чем такое углубление может заключаться?

Игорь Шорников: Во-первых, на Молдову никто не нападает. Выстоять им нужно прежде всего в социально-экономическом плане, договориться с «Газпромом» о бесперебойных поставках газа по удобоваримой цене, пережить зиму, поддержать наиболее уязвимые слои населения, обуздать инфляцию. Но нет, делом в Кишиневе заниматься не хотят, а люди типа Царану упорно толкают Молдову в Румынию.

Все отчетливей становится видно, что команда PAS работает на дискредитацию молдавской государственности, чтобы никто о ней не сожалел, когда свершится «униря».

Во-вторых, «Единая стратегия безопасности панрумынского пространства» уже фактически существует – это серия межведомственных договоров в области безопасности, которые предполагают возможность введения румынских силовиков в Молдову по просьбе молдавского правительства в случае каких-либо внутренних угроз режиму.

Появление дополнительного стратегического документа может распространить такой порядок взаимодействия Бухареста и Кишинева не только на сферу МВД, но и на вооруженные силы двух стран. Если это произойдет, то на нейтралитете Молдовы, который и так выглядит формальностью, можно смело ставить крест.