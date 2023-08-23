Молдову включают в правовое поле Румынии под лозунгами борьбы с «российской гибридной агрессией»

Алексей Логофет .  
23.08.2023 16:25
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 150
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал


В начале 2024 года может состояться третье издание «Кворума Республика Молдова-Румыния в сфере юстиции».

Об этом заявила министр юстиции Молдовы Вероника Михайлов-Морару в ходе совместного брифинга со своей румынской коллегой Алиной-Штефанией Горгиу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале 2024 года может состояться третье издание «Кворума Республика Молдова-Румыния в сфере юстиции»....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы обсудили и с радостью согласились, что примем незамедлительные меры, чтобы в ближайшем будущем, скорее всего, в начале следующего года, мы организовали в Кишиневе третье издание Кворума Республика Молдова-Румыния в области правосудия, это форма взаимодействия представителей всех учреждений юстиции Республики Молдова и Румынии, высокопоставленных чиновников с обеих сторон, гражданского общества и средств массовой информации», – заявил министр юстиции Республики Молдова.

В свою очередь, министр юстиции Румынии не преминула озвучить дежурные для европейских политиков антироссийские месседжи.

«Давайте не будем забывать, что демократия и верховенство закона в Республике Молдова постоянно подвергаются гибридным атакам со стороны России», – заявила Алина-Штефания Горгиу.

По словам румынского министра юстиции, общая стратегическая цель Румынии и Республики Молдова состоит в том, чтобы противостоять этим действиям Москвы и не допустить дестабилизации в регионе:

«Дезинформация — главное оружие, которое русские используют для дестабилизации Молдовы и всех государств региона», – вещала Горгиу.

Она уверила своих кишинёвских коллег, что «и в Румынии тоже есть такие «полезные», стратегические игроки, которые продвигают интересы России и на нашей территории».

Иными словами, Молдову готовят к полному перенятию всех румынских стандартов в сфере юстиции. С этой целью даже «Форум» переименовали в «Кворум» (имеется в виду полное согласие). Молдову медленно, но верно готовят к включению в общерумынское пространство. Всем несогласным будет прикреплено клеймо «полезных идиотов Кремля, помогающих России в гибридной войне против Молдовы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть