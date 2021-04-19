Молдову зажали в тиски внешнего управления

19.04.2021, Кишинев, Владимир Букарский

На прошлой неделе Конституционный суд Молдовы вынес решение о наличии обстоятельств для роспуска парламента страны и назначения досрочных парламентских выборов. Это именно то решение, которое добивалась Майя Санду на протяжении последних месяцев. Опросы общественного мнения, особенно проведённые сразу после президентских выборов, обещали партии «Действие и солидарность» под руководством Санду победу в случае досрочных парламентских выборов, и как минимум – крупнейшую парламентскую фракцию.

КС на службе колониализма и олигархата

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Конституционный суд вынес своё вердикт, изменив своё же собственное решение, вынесенное несколькими месяцами ранее – о том, что президент обязан(а) утвердить кандидатуру премьер-министра, если его выдвигает парламентское большинство. У нынешнего парламентского большинства такой кандидат есть – это доктор экономики Владимир Головатюк, ныне занимающий пост посла Молдовы в России.

Решение Конституционного суда, несмотря на его противоречия и собственным решениям, и рекомендациям Совета Европы и Венецианской комиссии, было вполне предсказуемым. Большинство судей КС Молдовы имеют гражданство второго государства – Румынии, и назначены по квоте от правых, прозападных партий. Более того – один из судей КС, Николай Рошка, был адвокатом Санду в 2016 – 2017 годах. Для пущей гарантии Санду самолично заявилась на заседание Конституционного суда, что большинством наблюдателей было расценено как прямое давление на судей.

С тем, что решение карманного КС было предсказуемым, согласен депутат Парламента Молдовы, доктор политологии Богдан Цырдя. По его словам, Конституционный суд – гарант колониализма и олигархата.

«Он давно вышел за пределы конституции и права. Он над ними. Или против них, если хотите. Против воли народа, против верховенства закона, против парламентаризма», – говорит Цырдя.

По его словам, «рано или поздно вопрос КС и его подчинения послам и олигархам надо будет решить, быстро и решительно».

С тем, что Конституционный суд себя полностью дискредитировал в качестве независимого института судебной власти, согласен и другой молдавский политолог и блогер Александр Кориненко.

«Этот КС надо было заменить еще в 2019 году, но наши политики поняли еще при Плахотнюке (беглый олигарх, бывший теневой правитель Молдовы. – В.Б.), что Конституционный суд – эффективный политический инструмент, и, придя к власти, решили оставить эту структуру и ничего в ней не менять. Не вижу вариантов, как деполитизировать КС».

Иностранный агент во главе Молдовы

Майя Санду, как мы уже неоднократно утверждали, не является самостоятельным политиком. Она – типичный иностранный агент во главе Республики Молдова. По словам экс-президента страны Игоря Додона (которого можно обвинять в чём угодно, но только не в отказе от независимой внешней политики в угоду Западу), администрация президента при Санду полностью перешла под внешний контроль.

«Сейчас в президентском дворце заседают десятки НПОшников, которым платят американцы и европейцы тысячи евро, и которые пишут президенту, что ей надо говорить, диктуют, как надо поступать, контролируют ее деятельность», – сказал Додон.

У Санду, как ни стараются её имиджмейкеры, никак не получается предстать «народным президентом», «всенародной матерью». Совсем недавно жутким ляпом обернулась её фотосессия «в магазине без охраны». Для фотосессии был избран супермаркет из самой дорогой сети Pegas (аналог российской «Азбуки вкусов»), а в оказавшихся там «случайных посетителях» были распознаны офицеры президентской охраны.

Майя Санду в течение четырёх месяцев всего мандата всего три раза выезжала в регионы Молдовы. Зато она регулярно, как минимум раз в месяц, посещает Брюссель и Страсбург. В ходе последнего визита она поблагодарила мэра Страсбурга Жанну Барсегян за «эффективную организацию голосования граждан Молдовы на прошлогодних выборах».

Показательно, что бывший президент и её конкурент на выборах Игорь Додон направил целый ряд жалоб на действия его конкурентки – в частности, по поводу участия иностранных политиков в избирательной кампании Санду и организованной перевозка избирателей в европейской диаспоре. Все жалобы были предсказуемо признаны «неприемлемыми».

Продавливание иностранным агентом Майей Санду роспуска парламента через Констуционный суд – в одном ряду с другими событиями последней недели: хамским заявлением посла Румынии в Молдове Даниела Ионицэ о том, что «молдавское общество надо прививать не от COVID, а от примитивного молдовенизма», с дерзкой операцией СБУ по похищению судьи Николая Чауса при участии сотрудников посольства Украины в Молдове, с заявлениями западных послов о запрете использования ресурсов Нацбанка Молдовы для борьбы с пандемическим кризисом. Все эти действия свидетельствуют о том, что государственность Республики Молдова в глазах её внешних «партнёров» не стоит ломаного гроша.

Когда пройдут выборы, может решить только парламент

На этом борьба Майи Санду и её западных кураторов за контроль над молдавским парламентом не закончена. Следующий её шаг – отмена через послушный КС решения парламента о введении чрезвычайного положения в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. По плану Санду, досрочные парламентские выборы должны пройти в июле этого года. Это значит, что предвыборная кампания стартует 10-15 мая – сразу же после Радоницы, когда, вслед за первомайскими шашлыками и трапезами на кладбищах ожидается новая вспышка COVID.

Однако здесь у нынешней президентши и её команды могут возникнуть очередные трудности. Бюджет на проведение выборов, а это более 120 миллионов леев (порядка 6 миллионов евро), должен быть одобрен всё тем же парламентом страны. Санду вместе с КС не могут проголосовать за выделение этих денег. Это решение не может самостоятельно принять и исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой, даже если на него будет оказано коллективное давление Санду и всех западных послов.

Досрочные выборы в Молдове пройдут не раньше, чем решит парламент. И в посольстве США, и в диппредставительстве ЕС в Молдове это прекрасно понимают.

В ближайшее время может начаться охота на депутатов высшего законодательного органа страны при участии всего имеющегося арсенала – массированная кампания СМИ, протесты с участием тракторов, компромат, подкуп депутатов, угрозы открытия уголовных дел и многое другое. Вопрос лишь в том, сколько «тушек» найдётся среди нынешнего парламентского большинства. Для завершения переворота таковых нужно немного – 4-5 человек.

Можно согласиться с бывшим министром экономики Молдовы Александром Муравским, который сказал: «Впереди нас ждёт гораздо более интересный тайм, и радостные болельщики смогут воочию убедиться, что такое по-настоящему демократические свободные и справедливые выборы. А помогать в этом им будут активные партнёры либералистического толка. Думаю, в скором времени мы станем свидетелями беспрецедентного наплыва этих консультантов и “друзей” Молдовы, а также их активных деклараций во всех более-менее значимых СМИ, на политических конференциях и прочих форумах. Надеюсь, не надо объяснять, за кого они все будут дудеть».