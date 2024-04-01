«Молекулы свободы»: Молдова начинает втридорога приобретать американский сжиженный газ

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Молдавское предприятие Energocom начинает приобретать сжиженный газ из США при посредничестве греческой компании DEPA. Первые объёмы «голубого топлива» поступят в Молдову через греческий порт Александруполис, сообщает министерство энергетики Республики Молдова.

Правда, как уточнил временный и.о. директора АО Energocom Виктор Брынзарь, речь идёт о поставках в тестовом режиме в течение двух первых дней апреля.

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«В понедельник и вторник мы закупим по 14 тысяч МВт*ч природного газа в порту Александруполис. Всего около 28 тысяч МВт*ч, что эквивалентно 2,6 миллионам кубометров газа. Газ, необходимый для текущего потребления, есть в наличии, и цена конкурентоспособная. Если мы договоримся о формуле продолжения этого сотрудничества, мы оповестим граждан в ближайшее время», – заявил врио управляющего компанией.

По словам Брынзаря, «диверсификация источников газа будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны». Он отметил, что операторы рынка должны быть готовы к любому развитию событий, учитывая, что в конце 2024 года истекает срок действия договора о транзите российского газа в Молдову. При этом Украина заявила, что не будет вести переговоры о продлении контракта.

Представитель молдавской энергокомпании не уточнил, по какой цене будут закупаться в США сжиженные «молекулы свободы», учитывая, что в стоимость будут заложены расходы по транспортировке СПГ через Атлантический океан. На данный момент молдавские потребители платят 14,47 лея (76 рублей) за кубометр природного газа. До 2020 года, когда Молдова сохраняла нормальные отношения с Россией, молдавские потребители платили 4,6 лея (24 рубля) за кубометр газа. При этом на самом рынке Греции, чья компания стала посредником при поставке американского топлива в Молдову, доля российского природного газа достигает 72%.