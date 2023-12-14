Молниеносный бросок ВСУ на Минск «зашит» в оппозиционной «Стратегии перехода к Новой Беларуси»

Помню, как летом 2020 года Мария Колесникова, представлявшая в майданном «женском триумвирате» штаб Бабарико, кричала митингующей толпе: «Вы невероятные!». Толпа радостно гудела и складывала пальцы сердечком. Людям нравилось, когда их так называли, они считали себя особыми, каким-то коллективным Невероятным Халком, способным разрушить любые стены и снести любые режимы.

Как известно, не разрушили ничего, кроме собственных жизней. Потом вожди несостоявшейся революции переругались и проворовались, растеряв основную часть былой популярности. Тогда их снова стали называть «невероятными», правда, уже не сами, а оппоненты. Есть в русском языке одно нецензурное выражение с этим словом, которое по контексту очень подходит. Видимо, именно это они и имеют в виду.

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Наконец, вчера слово «невероятные», применительно к белорусской оппозиции, заиграло новыми красками. В Вильнюсе был представлен документ под названием «Стратегия перехода к Новой Беларуси». Причем, документ не абы какой – среди разработчиков значатся Офис Тихановской, Объединенный переходный кабинет, Координационный Совет, Банк идей, Институт политических исследований «Политическая сфера». В общем, весь цвет белорусской политэмиграции. По сути, мы видим ничто иное, как официальную стратегию змагаров.

И что же они там настратежили? Сама стратегия – текст максимально безликий и заурядный. Все как всегда – новые выборы, изменение конституции, национальное возрождение, европейский выбор. Мне уже за последние 20 лет приходилось читать десятки подобных, и этот не зацепил ничем. Конкретики минимум, в основном – общие фразы и сглаженные углы, чтобы не распугать последних потенциальных сторонников, которые 3 года просидели в бункере и не слышали, как те же самые люди поддерживали теракты, вербовали наемников и поддерживали военную интервенцию.

Даже программу белорусизации растянули на 25 лет и пообещали не мешать пользоваться русским языком тем, кто этого пожелает. Ага, знаю, проходили, «вешать будем потом». Тот случай, когда общего понимания того, что нужно делать – нет и в помине, но что-то писать нужно, иначе работу не примут. Если бы дело было только в ней, то никакого смысла в написании статьи бы не было.

Вот только в условиях современной Белоруссии, где для оппозиции вопрос о том, чтобы пойти на выборы и выиграть – их не стоит в принципе, все это не стратегия, а оторванная от реальности политическая программа. Стратегия должна быть в том, как создать такие условия или воспользоваться сложившейся ситуацией для того, чтобы они были созданы.

В качестве таковых разработчики стратегии предлагают на выбор целых 4 сценария… и в них-то и есть вся «невероятность», потому что теорию вероятности, логику и объективную реальность они игнорируют напрочь. Первые три из них являются просто полным бредом. На полный бред похож и четвертый сценарий, но тут все не так просто

Первый сценарий. Изменения в результате переговоров. Россия ослабла из-за войны и больше не может оказывать Белоруссии военную, экономическую и политическую поддержку на прежнем уровне, а ситуация в стране продолжает ухудшаться из-за санкций. В это время представители номенклатуры вступают в переговоры с оппозицией и странами Запада, формируется общенациональный круглый стол и переходное правительство.

Тут как-то подозрительно вынесен за скобки сам Лукашенко, хотя понятно, что сидеть и спокойно, как чиновники за его спиной ведут переговоры с оппозицией и Западом и создают какие-то «круглые столы», он точно не будет. Да и чиновников, на это способных, давно уже нет.

Второй сценарий. Изменения под внутренним давлением. То-же самое, только с майданом. Россия истощена, номенклатура расколота, народ бастует, бунтует, захватывает критически важные объекты, свергает Лукашенко.

Забавно, что оба сценария в качестве необходимого условия имеют военное истощение России. И это – в тот момент, когда Россия наступает и имеет внушительный рост экономики, а над возможностью военной победы Украины открыто ржет даже Байден! Уже одно это делает сценарий фантастическим. Да и ставка на народный бунт в комплекте с предательством силовиков, которые будут сидеть сложа руки – тоже разумной не выглядит.

Все уличные бойцы 2020-го давно либо сидят по тюрьмам, либо сбежали, а новые попросту не подросли. Что касается силовиков – то для них нет более ужасного сценария, чем приход к власти змагаров. Судьбу «Беркута» помнят все, и повторить ее желающих нет.

Третий сценарий. Лукашенко умирает, серьезно заболевает, с ним происходит что-то еще, что мешает ему полноценно исполнять свои обязанности. Россия, опять-таки, слишком ослаблена, чтобы влиять на ситуацию, поэтому на смену ему приходит прозападный лидер, который начинает постепенный разворот на Запад и либерализацию.

До 2020 года такой вариант был вполне реалистичен. Лукашенко и сам перед выборами делал заметные реверансы перед Западом, да и всевозможных системных либералов и националистов во власти хватало. Сейчас сиснаци – не более, чем медийные тролли на подтанцовке, которые никак не влияют на принятие решений, а самая сильная группировка во власти – это уже упоминавшиеся выше силовики, а официальным преемником названа тоже далеко не прозападная Кочанова. В общем, еще одна наивная сказка для беглых «мечтателей».

Ну и, наконец, четвертый, кажущийся самым идиотским сценарий. У России, традиционно, опять все плохо. Причем настолько, что она сама не справляется, и Путин заставляет Лукашенко двинуть в бой уже белорусскую армию, против которой Зеленский проводит мощный контрнаступ, берет Минск, свергает Лукашенко и принуждает к миру на своих условиях.

Выглядит как бред сумасшедшего. Россия задействовала в зоне СВО более 600 тысяч военных, что в 10 раз больше, чем численность всей белорусской армии, которая, к тому же, хуже вооружена, никогда не воевала и не горит желанием воевать в чужой для нее войне. Подобная «подмога» способна создать больше проблем, чем решить.

Вот только, если послушать записи недавной конференции боевиков и змагаров в Киеве и совсем недавнее выступление председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля о том, что может быть использован опыт провокации 1939 года, ставшей поводом для развязывания Второй мировой войны, становится не до смеха.

Одеть змагаров-«добровольцев» в белорусскую военную форму и пустить в рейд по приграничной территории Украины – в этом ничего сложного для Зеленского нет. При необходимости может даже вторую Бучу изобразить. Дальше – все по канону – «ответный» рейд, перерастающий в полномасштабную интервенцию.

Понятно, что Россия в беде не бросит, но этот сценарий актуализировался именно сейчас именно потому, что Зеленский сейчас в критическом положении. Денег не дают, фронт может обрушится в любой момент. Нужно или поднимать ставки, или стреляться в бункере. И интервенция в Белоруссию с дестабилизацией республики для него может быть надеждой на выживание. Силы для нее есть – на границе с Белоруссией сосредоточен достаточный для вторжения контингент. Россия получает еще одну зону нестабильности, на которую нужно отвлекать силы и перебрасывать их с линии фронта.

Хотелось бы думать, что бредом являются все сценарии. Потому что, если четвертый сценарий не бред, то он – попытка идеологически обосновать украинскую военную интервенция в Белоруссию. По сравнению с таким предательством даже Власов – «приличный человек», действовавший в силу обстоятельств.