Молодая девушка из Одессы ест из мусорного бака – экс-депутат опубликовал шокирующее видео

15.03.2021, Одесса, Юрий Коваленко

Новости Украины

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал ролик из Одессы, где запечатлена молодая девушка в спортивном костюме, ищет в мусорном баке еду, и сразу же съедает обнаруженное.

На Украине даже молодые и здоровые вынуждены побираться по мусорным бакам в поисках пропитания, утверждает политик. По словам Алексея Журавко, подобная картина – не редкость в результате экономического кризиса.

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«Это Одесса – незабываемый вкус свободы. С одной стороны горе, а, с другой, – смех. Для меня это большая трагедия, что люди в таком возрасте вынуждены собирать в мусорных баках отходы и их есть.

Таких случаев в Украине немало. Это плоды Майдана, вернее, пирожки Нуланд. В переносном смысле, но это страшный факт. Страшно то, что эта беда медленно, но уверенно идет в каждый дом. Народ Украины становится беднее, кормить семьи уже не в состоянии, как и самим прокормиться.

Я не злорадствую. Маргинальное меньшинство, которое вышло на Майдан в 2014 году, убило фактически Украину. А чиновники и президенты, которые воспользовались плодами Майдана, продолжили дальше загонять народ в нищету, голод, бедность, и деградацию целого народа», – написал Журавко.

Экс-депутат призвал белорусов и россиян не допустить подобного в своих странах, а украинцев – перестать терпеть захвативших власть преступников.

«Белорусы, россияне, смотрите, это результаты европейской демократии и госпереворота. Не повторите ошибку Украины. Чтобы вам потом не было больно и не жалели, что вы потеряли, как Украина.

А украинцам могу сказать: хватит терпеть этих вурдалаков, фашистов, которые правят Украиной! Без слез смотреть это видео просто невозможно», – резюмировал экс-депутат.