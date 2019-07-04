04.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Молодая порохоботка предложила «переучить» шахтёров и свернуть угольную отрасль

На Украине необходимо постепенно закрывать действующие шахты, оставлять только самые рентабельные, а горняков –  сокращать или куда-нибудь распределять.

Об этом ходе конференции заявила представитель обновлённой партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Наталья Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С одной стороны, спрос на уголь будет уменьшаться рыночным и экологическим механизмом, но это вопрос десяти лет. С другой стороны – у нас есть вопрос тех шахт, которые есть сейчас, часть из них дотируется, очень много средств идёт на зарплаты. Сложный вопрос, потому что он в первую очередь является социально горячим и имеет нагрузку на целые города, которые были сформированы вокруг шахт.

Тут нужно очень чётко разработать госпрограмму по постепенной – мне бы хотелось сказать – продаже интересных для инвесторов шахт, но с того, что мы видим, спросу на шахты нет, потому что дополнительно приватизировать не удастся), потому необходимо понемногу закрывать шахты, но обязательно с сознанием того, что должна происходить так называемая реструктуризация человеческого капитала.

То есть, те люди, которые увольняются, должны быть переучены.

Проблема есть, и не только на Украине, касательно того, что по социологии около 60 процентов людей не готовы перепрофилироваться и работать где-либо ещё. То есть, в один момент нужно принять решение и больше, например, не набирать новых людей на шахты и понемногу сокращать», – заявила Наталья Бойко.

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