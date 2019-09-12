Молодежь Кишинева радикально выступила против планов США

12.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молодые люди в Кишиневе провели флешмоб против намерений США построить новое посольство на месте Республиканского стадиона.

Об этом сообщает сайт Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молодые люди зажгли дымовые шашки и в течение 10 минут размахивали ими у входа в стадион.

США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».

Республиканский стадион был закрыт в 2006 году, годом позже началось его разрушение. Тогдашние власти в лице премьера Василе Тарлева уверяли, что на месте арены будет построен другой стадион. Однако 20 июля 2018 года парламент Молдовы одобрил проект закона «Об упразднении Республиканского стадиона» для строительства на его территории нового здания посольства США в Кишиневе, принятый правительством.

Согласно опросам большинство жителей молдавской столицы выступает против передачи стадиона американцам. Они неоднократно подписывали петиции на эту тему, а не давно обратились к властям с требованием провести референдум.