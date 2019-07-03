Молодежь массово бежит с Украины

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская молодёжь массово выезжает за границу, оставляя пенсионеров в нищающей стране.

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявил депутат Игорь Шурма, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни для кого не секрет, что люди массово уезжают с Украины. Самым обидным является то, что в первую очередь это касается молодёжи. Ищут любую возможность – обмен студентов, обучение, краткосрочные контракты, летние школы, присмотр за больными, работа за минимальную оплату, но главное – это выехать за границу.

Коме того, во всех развитых странах, как и на Украине, происходит процесс старения населения. Всё больше людей пожилого возраста, и всё меньше работоспособных. Рост численности лиц пожилого возраста увеличивает экономическую нагрузку на работоспособное и работающее население. Чем старше население, тем сложнее ситуация. Растёт нагрузка на молодёжь, а эта молодёжь пытается покинуть нашу страну. Таким образом, получение экономического благополучия и социальных выплат, рост и развитие нашей страны под угрозой», – сказал Шурма.

По его мнению, в этой ситуации власть находится в положении слепых котят не знает, какие меры необходимо предпринять.

«Начиная с 1989 года мы не проводим переписи населения. После развала СССР Украина должна была провести первую перепись населения в 2010 году. Но тогда перепись перенесли на 2011 год, потом на 2012-й, на 2014-й. А в 2015 году, когда слон родил комара, перепись населения перенесли на 2020 год.

И судя о том, как у нас переносятся выборы, можем сказать, что в 2020 году перенесут на 2021-й, потом – на 2022-й год. Мы не знаем, сколько нас, не знаем, как формировать бюджет, не знаем, какая у нас демографическая ситуация. Не знаем, сколько у нас сегодня пенсионеров и сколько работающего населения», – возмутился нардеп.