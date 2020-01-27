27.01.2020, Москва, Михаил Рябов
 
История, Колониальная демократия, Польша, Пропаганда, Россия
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Молодежь Польши успешно зомбируют антироссийской пропагандой

Молодежь Польши успешно зомбируется антироссийской пропагандой в рамках проводимой властями кампании по замалчиванию роли Красной армии в освобождении этой страны от гитлеровцев.

«Неоспоримый факт освобождения, более того — спасения Красной армией Польши и поляков как государства и как народа от уничтожения гитлеровской Германией, стараются затушевать массой исторических претензий к России по самым разным поводам

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Мне трудно судить, какая часть поляков согласна с такой трактовкой истории, но постоянная массированная обработка общественного мнения в этом духе, конечно, оказывает на него сильное воздействие, особенно на молодежь», – сказал в интервью газете «Известия»  посол России в Польше Сергей Андреев.

«В Польше в настоящее время власти чествуют поляков, воевавших против Германии в составе армий западных союзников, в подпольных формированиях, подчинявшихся эмигрантскому правительству в Лондоне, но не тех, кто сражался в составе народного Войска польского вместе с Красной армией. Мы, напротив, считаем этих ветеранов нашими товарищами по оружию, оказываем им все возможные знаки внимания», – также сообщил дипломат.

Андреев уточнил, что «вне территории захоронений в Польше еще остается свыше 100 памятников советским воинам-освободителям».

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