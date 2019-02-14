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14.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, НАТО, Образование, Одесса, Политика, Украина, Харьков
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Молодежь Юго-Востока Украины будут превращать в лояльных НАТО «свидомитов»

Поддержка идеи вступления в НАТО остается на низком уровне на востоке и юге Украины, вся надежда на молодое поколение, которое демонстрирует более благоприятные для официального Киева цифры.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Иучерива Андрей Сухарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть два региона, где поддержка НАТО в меньшинстве. На юге преобладает внеблоковость, за нее 40%. На востоке ситуация еще более кричащая – лишь 15-20% сторонников НАТО. И примерно такая же часть людей, которые сейчас выступают за военный союз с Россией и СНГ. Я уже не говорю про внеблоковость, которая тоже в районе 40%.

Половина тех, кто против НАТО, говорит, что это – агрессивный блок. Это – остатки советского.  А половина говорит, что нас могут втянуть в военные действия НАТО.

Но у нас есть график, который демонстрирует, что, чем младше респондент, тем скорее он окажется сторонником НАТО. В категории 18-24 года их на 20% больше, чем в категории 60+.

Нам остается много работать, чтобы убеждать общественность, что вступление в НАТО нужно», – сказал Сухарин.

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