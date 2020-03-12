Молодежь юго-востока Украины не вылезает из заблокированного Вконтакта

12.03.2020, Киев, Игорь Петров

Доля пользователей Фейсбук на юге и востоке Украины ниже, чем в других регионах. Это говорит о том, что там предпочитают пользоваться Вконтакте, несмотря на блокировку соцсети на Украине – наряду с некоторыми другими российскими интернет-ресурсами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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При этом русофоб поспешил заверить присутствующих, что российские соцсети якобы исчезают из укрнета.

«Цифры показывают, что украинцы уже давно научились жить без российских соцсетей. Но тут надо сделать предупреждение, связанное с региональными отличиями. Если в Киеве часть пользователей Фейсбука самая большая в Украине, 85% пользователей интернета в Киеве пользуются Фейсбуком, во Львове – 82%, на западной Украине в целом 60-70%, на Волыни – 50%, то восток и юг Украины показывают другие результаты.

Скажем, в Харькове лишь 43% пользователей интернета пользуются Фейсбуком, в Запорожье и некоторых южных городах – не более 40%. Одесса – исключение, тут 50%.

Это свидетельствует, что определенная часть украинцев, большей частью молодежь, по инерции еще пользуются соцсетью Вконтакте. И если блокировка будет отменена, то очевидно, что они там и останутся. Хотя, сейчас как раз есть тенденция, что все больше украинцев уходят из Вконтакта и переходят в Фейсбук», – уверяет украинский аналитик.