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28.04.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Политика
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Молодежный парламент ДНР отметил двухлетие


В Донецке состоялось торжественное собрание, посвященное двухлетию указа главы ДНР Дениса Пушилина о создании Молодежного парламента – кузницы новых кадров республики.

«Ребята обязаны служить Республике и её гражданам с такой же верностью и самоотдачей, с которой нашей Родине служат ребята на передовой», – сказал, обращаясь с поздравлением к молодежи, один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Молодежный парламент обладает статусом консультативно-совещательного органа при Народном Совете ДНР.

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