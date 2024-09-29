Молодёжи Белоруссии читают лекции об опасности бандеровщины

Михаил Рябов.  
29.09.2024 13:28
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Образование, Украина


Откуда берут корни украинского нацизма, захватившего власть сегодня в Киеве, и в чем опасность «красно-черной» бандеровской идеологии.

Лекции об этом для студентов Белоруссии начал читать политолог Денис Денисов, вынужденный переехать из Украины после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Откуда берут корни украинского нацизма, захватившего власть сегодня в Киеве, и в чем опасность...

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Первый цикл лекций прошел на факультете журналистики в Белорусском государственном университете (БГУ). В частности, студентам разъясняется ситуация вокруг раскольнической «Украинской «церкви», формирования террористического полка «Азов», искажении самостийной идеологией истории Киевской Руси, СССР, причинах формированиях «проекта Украина».

«Студенты активно участвовали в процессе обсуждения. Как оказалось не многие действительно знают, что лозунги, такие как: «Слава Украине, Героям Слава», произошли от слоганов нацисткой Германии, тем не менее, почти все студенты эти словосочетания слышали в бытовой жизни», – сообщают организаторы.

Разоблачение лживой идеологии Бандерштадта будет продолжено.

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