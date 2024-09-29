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Откуда берут корни украинского нацизма, захватившего власть сегодня в Киеве, и в чем опасность «красно-черной» бандеровской идеологии.

Лекции об этом для студентов Белоруссии начал читать политолог Денис Денисов, вынужденный переехать из Украины после переворота 2014 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый цикл лекций прошел на факультете журналистики в Белорусском государственном университете (БГУ). В частности, студентам разъясняется ситуация вокруг раскольнической «Украинской «церкви», формирования террористического полка «Азов», искажении самостийной идеологией истории Киевской Руси, СССР, причинах формированиях «проекта Украина».

«Студенты активно участвовали в процессе обсуждения. Как оказалось не многие действительно знают, что лозунги, такие как: «Слава Украине, Героям Слава», произошли от слоганов нацисткой Германии, тем не менее, почти все студенты эти словосочетания слышали в бытовой жизни», – сообщают организаторы.

Разоблачение лживой идеологии Бандерштадта будет продолжено.