«Молодёжи Екатеринбурга и Питера замутили мозги» – офицер напомнил о «святых девяностых»

Любовь Смирнова.  
15.03.2024 19:33
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, История, Крым, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Украина


В «святые девяностые», о возвращении которых мечтают либералы, военные влачили нищенское существование – командование из Москвы на полном серьёзе предлагало морякам в Севастополе заниматься сбором ягод и грибов, чтобы не умереть с голода.

Об этом на круглом столе заявил начальник Севастопольского дома офицеров Черноморского флота Владимир Пискайкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В «святые девяностые», о возвращении которых мечтают либералы, военные влачили нищенское существование – командование...

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«Когда мы здесь с вами разговариваем и рассказываем, что было в 90-х, делимся своими впечатлениям, мы должны понимать, что в 1991-92 годах на Черноморском флоте были свои проблемы. Была первая чеченская война, вторая чеченская война, и русским парням отрезали головы. И наши дети, наши братья воевали на этих войнах.

Я помню 1996 год. Я замкомандира отделения подводных лодок, и нам полгода не платят денежное довольствие, наши семьи голодают. Замглавкома Военно-морского флота приезжает, мы ему об этом говорим. А он в ответ: «ну вы что, тут у вас такой край! Идите, собирайте грибы и ягоды, продавайте». Я ему говорю: мы все здесь такие, мы собираем грибы-ягоды, но кому мы их будем продавать, друг другу что-ли? Что делать-то?», – напомнил офицер о «святых девяностых».

«Поэтому, чтобы вы понимали, в России были огромнейшие проблемы. И если бы не появление нашего президента – ещё неизвестно, куда бы эта дорожка наше государство привела», – добавил военный.

По его мнению, миссия вернувшегося в состав России Севастополя заключается в том, чтобы донести патриотическую позицию до жителей других регионов страны.

«Наша задача, чтобы наш с вами разум был разумом России. Кстати, и Екатеринбурга, и Петербурга, потому что именно там молодёжи замутили мозги таким образом, что они вообще забыли, что они россияне. И очень много есть вопросов.

Я согласен с тем, когда говорят, что Севастополь – самый русский, самый российский город, потому что здесь все по-живому, а там все успокоились. И невозможно от этого отстраниться», – подчеркнул Пискайкин.

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