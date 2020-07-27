Молодое поколение российских управленцев готово жёстко покончить с белорусским нахлебничеством – эксперт

27.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Братской страной которую нужно поддерживать, порой даже в ущерб себе, Белоруссия будет считаться еще недолго – в скором времени нынешние политические элиты России сменит молодое поколение, которое выросло не в СССР и всегда воспринимало Белоруссию отдельным государством.

Это повлечет за собой серьезные последствия для Минска, который больше не будет считаться «своим».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое Белоруссия? Вот, сейчас нам придётся менять отношение и вообще перестраивать и стратегию, и взгляды. Очень правильно сказал мне один мой знакомый аналитик, что Минск не понимает источника самой главной угрозы для себя – это не Россия и даже не Путин, это новое поколение, которое родилось и выросло уже после распада СССР.

Это люди, для которых Белоруссия – соседнее государство со дня рождения, оно отдельное, оно со своими интересами и Россия со своими интересами – это тоже норма, порядок вещей. И они уже не испытывают той ностальгии, они более циничны, более практичны, более рациональны.

Пока львиная доля руководящего состава управления страной, вообще правящей элиты Российской Федерации из людей – тех, советского выпуска. А новое поколение в эту структуру только приходит, но оно уже приходит. И достаточно быстро оно начнет играть серьезную роль в этом механизме.

И тогда рассказывать про какое-то братство будет уже бесполезно. Россия от этого, мягко скажем, не проиграет, а вот как это обернется для Минска, тут можно разговаривать долго. И это будет очень грустная песня», – заявил Запольскис.