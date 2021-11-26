Молодой политик из Мали: «ЧВК Вагнера» сыграет ведущую роль в изменении баланса сил

26.11.2021  12:58 (Мск), Москва,
Максим Никифоров.  
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Африка, Дзен, Политика, Россия


Малийский депутат, молодой политик Нухум Сарр выступил с рассуждениями по поводу работы в Мали российской «ЧВК Вагнера».

Пока европейские и американские политики наперебой призывают страны Африки не работать с российским военным подрядчиком, африканские политики совершенно иначе смотрят на ситуацию. Сарр смотрит на вопрос обеспечения безопасности своей страны изнутри, поэтому не склонен к эмоциям.

Малийский депутат, молодой политик Нухум Сарр выступил с рассуждениями по поводу работы в Мали...

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Сарр отметил, что Франция находится фактически под «военной опекой». Однако силы европейских стран, в первую очередь Франции, с 2013 года, когда они вошли в страну, якобы для противостояния группировкам радикалов, совершенно не улучшили положение в стране с безопасностью. Мятеж исламистов, который поначалу затрагивал только дальние северные районы страны, распространился на юг, боевики начали захватывать все новые территории. Сарр уверен, что в действительности французы поддерживают боевиков.

Французское руководство сделало катастрофический выбор по отношению к нашей стране. Они предпочитали поддерживать вооруженные сепаратистские группы, лишенные какой-либо легитимности, – отметил Сарр.

Из-за такого отношения, по словам Сарра, властям пришлось принять новую стратегию с опорой на собственные силы. В рамках этой новой стратегии правительство договорилось о поддержке с российской «ЧВК Вагнера». Париж пытался сорвать это соглашение. Однако Сарр подчеркивает лицемерие претензий Франции:

Когда Париж привлекает французскую частную военизированную компанию Amarante International, это не проблема. Когда американцы заключают подряд с Blackwater, это не проблема, но когда дело доходит до «Вагнера», все меняется – отметил Сарр.

Ранее Сарр уже отметил, что обращение к российской компании для Мали – это путь спасения от международного заговора против Мали.

Все армии мира, даже самые мощные, в контексте войн прибегают к помощи ЧВК. Самой Мали слабость вооруженных сил не позволяет самостоятельно противостоять угрозам.

В такой ситуации следует прибегнуть к помощи сил, которые позволят возродить национальную армию, с тем чтобы она могла обеспечить суверенитет – подчеркнул Сарр.

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