Молодой порошенковец не смог возбудить престарелую соратницу Тимошенко

05.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Депутат Верховной Рады порошенковец Алексей Гончаренко, которого называют образцом политической проституции за частую смену противоположных по идеологии партий, устроил публичную перепалку с коллегой Александрой Кужель из конкурирующего лагеря Юлии Тимошенко.

Кужель посоветовала молодому депутату быть более сдержанным в критике тимошенковцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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– Не играйтесь, не ерничайте. Вы молодой еще, ершик такой, собачка маленькая…

– Вы замерьте децибелы. От вас немного больше децибелов идет, чем от меня, – ответил Гончаренко.

– Я очень спокойна, потому что, глядя на вас, у меня не может ничего возбуждаться, – сказала Кужель.

– И это радует меня, слава Богу, иначе было бы совсем плохо все, – попытался отшутиться «ёршик».