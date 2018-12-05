05.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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Молодой порошенковец не смог возбудить престарелую соратницу Тимошенко

Депутат Верховной Рады порошенковец Алексей Гончаренко, которого называют образцом политической проституции за частую смену противоположных по идеологии партий, устроил публичную перепалку с коллегой Александрой Кужель из конкурирующего лагеря Юлии Тимошенко.

Кужель посоветовала молодому депутату быть более сдержанным в критике тимошенковцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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– Не играйтесь, не ерничайте. Вы молодой еще, ершик такой, собачка маленькая…

– Вы замерьте децибелы. От вас немного больше децибелов идет, чем от меня, – ответил Гончаренко.

– Я очень спокойна, потому что, глядя на вас, у меня не может ничего возбуждаться, – сказала Кужель.

– И это радует меня, слава Богу, иначе было бы совсем плохо все, – попытался отшутиться «ёршик».

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