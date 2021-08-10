Молодой сербский пастух был сильно избит албанцами в Косово

10.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне вечером в сербском селе Зебинце общины Ново-Брдо двое албанцев напали и сильно избили на охранявшего скот 23-летнего Николу Перича.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нападение произошло приблизительно в 20:00, двое неизвестных вышли из автомобиля, напали на Николу, избили его, нанеся удары по голове и телу. После чего, заметившие инцидент односельчане, побежали к месту, чтобы остановить избиение, и, завидев их, нападавшие ретировались, сели свой транспорт и скрылись неизвестном направлении. Очевидцы видели, что эти двое говорили и ругались между собой по-албански.

Вызванная «косовская полиция» доставила пострадавшего в больницу в Гнилане.

«Меня возмущает, что мой ребенок были избит перед моим домом, когда он возвращал скот с пастбища, – прокомментировал произошедшее отец Николы – Слободан Перич. – Вся моя семья, а также местные жители возмущены этим нападением».

В выпущенном по случаю пресс-релизе Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии говорится, что избиение в Зебинце – это часть волны инцидентов против сербов в Косово, которых с начала года было около девяти десятков.

«Никола стал мишенью головорезов и хулиганов только потому, что он серб…. Очевидно, что антисербские настроения в Косово и Метохии не ослабевают, равно как и экстремистские претензии политических лидеров. Такое поведение, несомненно, обусловлено частыми провокациями со стороны Приштины, а также отсутствием реакции со стороны международного сообщества», – говорится в сообщении ведомства.