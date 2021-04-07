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07.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал
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«Молодость моя…» – калининградский журналист довёл змагаров до истерики


Калининградский журналист Андрей Выползов вступил в битву с белорусскими националистами-«змагарами».

Последние дни на оппозиционных белорусских сайтах раскручивается майка, с провокационным принтом, передает коррепондент «Политнавигатора».

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На нем написанное от руки слово «Белоруссия», в котором, как в школьной тетради, исправлены «ошибки». В итоге получается слово «Беларусь».

Выползов оперативно выпустил альтернативную майку, в которой наоборот Беларусь исправлена на Белоруссию.

Новинка вызвала большой интерес. Многие хотят приобрести майку. Выползов обещает раздать футболки бесплатно тем, кто решит патриотический кроссворд, выложенный в его телеграм-канале.


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