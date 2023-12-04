«Молодых не осталось» – ВСУ гонят на штурмы стариков-«десантников»

Владимир Гладков.  
04.12.2023 17:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 653
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Из-за дефицита личного состава даже в штурмовых частях ВСУ большинству бойцов за сорок лет.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за дефицита личного состава даже в штурмовых частях ВСУ большинству бойцов за сорок лет....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Я достаточно часто бываю в зоне проведения боевых действий, только вчера вернулся. И там реально средний возраст – сорок пять плюс.

Причём это касается не только бригад ТрО, но и линейных механизированных бригад. И даже в горно-штурмовых и десантно-штурмовых частях, которые должны быть хорошо подготовлены», – сказал Рахманин.

Он подчеркнул, что молодых людей на фронте очень мало.

«Даже тридцатилетних немного там видел», – добавил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть