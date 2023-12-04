«Молодых не осталось» – ВСУ гонят на штурмы стариков-«десантников»
Из-за дефицита личного состава даже в штурмовых частях ВСУ большинству бойцов за сорок лет.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я достаточно часто бываю в зоне проведения боевых действий, только вчера вернулся. И там реально средний возраст – сорок пять плюс.
Причём это касается не только бригад ТрО, но и линейных механизированных бригад. И даже в горно-штурмовых и десантно-штурмовых частях, которые должны быть хорошо подготовлены», – сказал Рахманин.
Он подчеркнул, что молодых людей на фронте очень мало.
«Даже тридцатилетних немного там видел», – добавил депутат.
Спасибо!
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