Молоко со вкусом самогона: «Слуги» придумали высокоградусный способ поднятия экономики Украины

20.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Украинская власть толкает своих соотечественников в объятия «зеленого змия», по всей видимости, решая задачу о сокращении численности ставшего лишним населения.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей МУРАТОВ

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Кто бы что ни говорил, а Зе-власть все-таки несет «радость» украинцам. Как иначе можно назвать разработанные представителями президентской партии законопроекты о легализации самогоноварения в стране? Депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде два проекта закона, которыми предусматривается отмена административной ответственности за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки, а также предлагается введение льгот при налогообложении физлиц-предпринимателей, занятых самогоноварением при условии выработки молочной продукции. Абсурдно? Да! Вся постмайданная Украина превратилась в страну абсурда.

«Народные» депутаты намерены внести изменения в украинский Налоговый кодекс, установив, что акцизный налог будет взиматься по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из самогона, при условии изготовления физлицами-предпринимателями, занятыми самогоноварением, молочной продукции из расчета не менее 1 тонны молочного сырья в месяц. Как бы смешно (скорее, печально) это ни звучало, но именно за счет алкоголя домашнего производства «слуги» народа намерены поднимать фермерство в «сельскохозяйственной сверхдержаве» и экономику Украины в целом.

У «незалежных» властей странные методы достижения «украинского экономического чуда». Вместо создания благоприятных условий для деятельности фермеров и запуска процесса масштабной деурбанизации «слуги» народа решили попросту алкоголизировать население. А ведь алкоголизм и без принятия «самогонных» законопроектов «косит» граждан Украины, особенно жителей сельской местности, где смертность от «пристрастия к рюмочке» почти в три раза выше, чем в городе.

Одна из соавторов «гениальных» законопроектов нардеп Галина Третьякова признала, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация с производством молока. Исправить ее сможет только (???) узаконенное самогоноварение. Есть ли в этом логика? По мнению антинародных депутатов Украины есть.

Чиновники намерены поднять производство молочной продукции в украинской колонии по примеру Швейцарии и Великобритании, где фермеры продают алкогольные напитки собственного производства и получают хорошую прибыль. Зе-президентским «слугам» тоже хочется представить миру «украинську горилку», от продаж которой экономика «державы» расцветет.

Судя по одиозным заявлениям депутата Третьяковой, лично для неё развитие самогоноварения на Украине – некий вызов, который она решительно намерена принять. Представительница «Слуги народа» даже пообещала, что после окончания своей каденции обязательно купит «парочку коров и начнет гнать фирменный самогон». Галина Третьякова уверена, что производство молока в сочетании с самогоном сделает домохозяйство в укроколонии прибыльным.

Если у пана Зе хватит «ума» подписать законопроекты, разработанные его недалекими приспешниками (в чем, в силу желания президента легализовать каннабис, сомневаться не приходится), то поднимут личную экономику только наркологи, к которым повально будут приводить жертв «алко-молочного» закона.

Когда-то на Украине чиновники и общественные деятели призывали граждан к ведению здорового образа жизни и борьбе с пьянством. Сегодня же первые лица «незалежной» агитируют украинцев к самогоноварению и буквально толкают их в объятия «зеленого змия». Что по версии народных «слуг» станет мейнстримом завтра?.. Даже предположить страшно.

Вспоминается цитата из всеми любимой комедии Леонида Гайдая: «50 грамм лучше капельницы». Наверное, именно такой лозунг, с одобрения своих дружков, позаимствует Владимир Зеленский на следующих президентских выборах, в которых он решил принять участие.

В недавнем отчете Международный валютный фонд спрогнозировал до 2024 года сокращение украинского населения на 1 миллион человек. Быть может, открывая свободный доступ к производству и реализации алкогольных напитков местного производства, «слуги» народа нацелены как можно быстрее осуществить прогнозы МВФ?