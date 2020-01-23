Молокосос Навального предложил русским Крыма бежать от Украины в Сибирь

23.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Воссоединение Крыма с Россией нанесло колоссальный урон жителям РФ. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил новоиспеченный ведущий – осужденный на три года условно за участие в летних антиправительственных беспорядках «студент» Егор Жуков.

«С момента присоединения Крыма на 11% упали реальные доходы населения, плюс пять миллионов бедных. Вот конкретно последние несколько лет. У нас ухудшается жизнь!» – заявил Жуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С ним поспорил лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский:

– А давайте другую картину – нет присоединения Крыма, идет резня в Крыму, русских убивают каждый день.

«С чего вы взяли, что была бы резня в Крыму?» – отмахнулся Жуков.

«Она была готова, все уже. Уже «Правый сектор» и партия «Свобода» уже ехали вооруженные на автобусах в Крым. А в Донбассе что происходит?» – аргументировал Жириновский.

«Это абсолютно популистская позиция. Вы сейчас пытаетесь нарисовать абсолютно гипотетическую ситуацию, напугать несуществующим врагом для того, чтобы оправдать действия, в том числе, и Владимира Путина, к которому, вы говорите, что вы оппозиционны», – продолжил Жуков.

«Оппозиционны. Потому что, если бы я был президентом, а я шесть раз был кандидатом, – Украина была бы сейчас вся как Крым. Вся была бы. И не одного бы русского там не убили. Вот наша оппозиционность, пожалуйста», – добавил Жириновский.

«Война на Донбассе, несколько десятков тысяч убитых. Война, которая началась, во многом, из-за действий Российской Федерации», – перевел внимание на Донбасс Жуков.

«Нет, война началась, потому что они не хотят, чтобы русские вообще говорили по-русски даже. Чтобы имели какие-то права. Их задача – взорвать ситуацию на западных границах России, сделать враждебной Россию и Украину, Белоруссию, Прибалтику, Молдавию. Это западный фронт, чтобы отбирать у нас территории», – сказал Жириновский.

Позже Жуков попытался снова обвинить Россию в «аннексии Крыма»:

«Владимир Вольфович, а, может быть, надо развивать экономику, в первую очередь, становиться привлекательными для мира, а не просто собирать территории бездумно. Вот, мы присоединили, аннексировали Крым. После этого, пожалуйста, за пять лет на пять миллионов бедных, на 11% увеличилось количество, на 11% падают реальные доходы, санкции. Страну, по-сути, изгоем считают сейчас. Это экстенсивное развитие», – заявил либерал.

«Это не экстенсивное развитие – это воссоединение, это русский народ воссоединяется. Если бы в Крыму жили турки, вы были бы правы. Там русские живут уже 200-ти с лишним лет. Почему мы не должны их защищать. По Конституции мы обязаны их защищать – они наши соотечественники. Это Хрущев сдал», – заявил Жириновский.

«Пусть они переезжают в Россию», – предложил Жуков.

– О, какой вы умный, Егор. А где будут жить, в вашу квартиру запустим?» – ответил ему Жириновский.

«Нет, у нас огромные территории абсолютно не заполненные», – намекнул либерал на возможность крымчанам расселиться в Сибири.

«Под деревом жить? Ехать надо в квартиру», – возразил Жириновский.