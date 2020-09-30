«Молю Бога, чтобы вы были здоровы!» – Журавко обратился к Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко накануне заявил, что заболел Covid-19. Однако даже противники должны желать Порошенко выздоровления – ему еще предстоит предстать перед судом за содеянные преступления.
Об этом в своем блоге заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам политика, болезнь Порошенко протекает в тяжелой форме. Журавко пожелал экс-президенту побороть недуг.
«Сегодня я узнал, что Петр Алексеевич Порошенко очень серьезно заболел коронавирусом. Петр Алексеевич, я хочу, чтобы вы услышали мое к вам пожелание – будьте здоровы, чтобы вы не болели. Я желаю вам, чтобы вы выздоровели и ни в коем случае не болели. Я серьезно говорю!
Ведь вы на сегодняшний день нужны, знаете, для чего? Для того, чтобы вам народный суд Украины осудил и вы пожизненно сели в тюрьму за те страшные преступления перед человечеством.
На вас сегодня лежит ответственность за войну, которую вы развязали на Донбассе и в Украине. Вы виновны в том, что ушел Крым, Донбасс. Вы грабили все пять лет мою любимую страну, вы ее просто фактически уничтожили. Всю страну превратили в кладбище. Города живых умирают, а города мертвых восстают, как грибы встают.
На вашей совести реформа медицинская и так называемая европеизация. Вы раскололи страну, сумели поссориться со всеми.
Поэтому я молю Бога, чтобы вы были здоровы. Вы нужны нам, вы – тот человек, который несет ответственность за эти преступления. Запомните, преступления эти срока давности не имеют», – заявил Журавко.
Спасибо!
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