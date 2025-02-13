Момент экзистенциального кризиса. Нас могут раздерибанить, – киевский политолог
Украине грозит превращение в серую зону между Западом и Россией, в худшем случае она будет разделена на части.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перед Зеленским и Украиной раскрывается крайне сложное положение, потому что возникают вызовы поистине такого всеобъемлющего масштаба, который необходимо будет преодолеть, либо Украина просто будет зафиксирована в качестве серой зоны на стыке между Европой и Россией. И потом, в конце концов, будет раздерибанена. Либо Россия ее полностью поглотит, либо останется какой-то мелкий огрызок в лице западноукраинского государства, либо осуществится то, что Путин пытался с 2014 года сделать – поделить Украину между Россией и нашими западными соседями…
Поэтому для Украины этот момент такого экзистенциального вызова, потому что нужно будет вести филигранную игру. Но на текущий момент мы понимаем, что нет субъекта, который способен вести филигранную игру», – заявил Романенко.
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