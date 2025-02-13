Момент экзистенциального кризиса. Нас могут раздерибанить, – киевский политолог

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Украине грозит превращение в серую зону между Западом и Россией, в худшем случае она будет разделена на части.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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