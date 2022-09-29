Момент истины для России. Карибский кризис 2.0 уже на пороге

Новости Украины

Референдумы прошли, и сейчас ситуация вокруг Украины зависла на паузе. За скупыми строчками официальных сообщений легко читается нервозность всех вовлеченных в конфликт сторон. Ведь именно в эти дни решится не только судьба четырех бывших украинских областей, но и самой Украины, а заодно и России и остального мира – в случае, если эскалация выйдет на крайний уровень.

В чем-то нынешняя ситуация похожа на переиздание знаменитого Карибского кризиса начала шестидесятых. Сейчас, как и тогда, и на Западе, и в России обсуждают вероятность обмена ядерными ударами. Как и тогда мир разделился на тех, кто всерьез готовится к такой перспективе и тех, кто уверен, что игроки блефуют, искусно играя на нервах друг друга.

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Впрочем, то, что на глобальном уровне пока что выглядит как война нервов, на уровне локальном зеркалит самой обычной войной, с разрушениями и жертвами. Вот, в Новой Каховке украинским обстрелом разрушена местная гостиница, продолжаются ожесточенные бои за Красный Лиман, идут обстрелы Запорожской области.

Главы четырех потенциальных регионов РФ уже обратились с просьбами об их включении в состав РФ и вылетели в Москву. Последняя же пока что решила взять паузу – по словам Дмитрия Пескова, график президента Путина сейчас верстают, и в нем обязательно найдется место для встреч с лидерами без пяти минут новых субъектов Федерации.

Пока же – и это можно понять по настойчивым сигналам в сторону Запада, натовцам дан последний шанс предложить России нечто такое, что снимет с повестки дня ядерную эскалацию. В Москве говорят, что готовы продолжить переговоры и с Зеленским. Правда, их предмет и условия будут уже совсем другими. Сам же Зеленский в ответ огрызнулся в том духе, что в случае признания итогов референдумов говорить ему с Кремлем будет не о чем.

Тактика Украины понятна – сейчас им кровь из носу нужна локальная победа на фронте, такая, после которой переговорная позиция Украины вновь усилится. В идеале – новая «Харьковщина». Именно этим объясняется та ожесточенность, с которой ВСУ в эти дни штурмуют Красный Лиман. В линии фронта сейчас это – то самое тонкое место, поднажав на которое, может заставить посыпаться весь фронт, а для ВСУ откроется дорога на Северодонецк, а потом и на Луганск.

Причем, в идеальном для Киева варианте случиться это должно именно сейчас, когда окончательного решения по новым областям не принято, а мобилизация в России еще не дала результатов. Потеря Красного Лимана именно в момент острого торга с Западом по Украине серьезно ослабила бы российские позиции, став символической пощечиной лично Путину – сразу после успешных референдумов и накануне ожидаемого послания Федеральному Собранию, о котором все говорят в кулуарах.

К тому же это позволит Киеву вновь поднять вопрос о выходе на новый уровень военных поставок с Запада. Ведь, как свидетельствует свежий «слив» Bloomberg, успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области так и не убедило страны Запада увеличить поставки вооружений. Впрочем, это пока что больше похоже на специальный вброс – проверить реакцию со стороны России.

В реальности же немцы уже на низком старте – посол в Киеве Анка Фельдгузен анонсировала получение Украиной уже в октябре новейшей системы ПВО IRIS-T, которой нет даже у Бундесвера. IRIS-T сбивает вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны и противорадиолокационные ракеты. Первую систему поставят в октябре, вторую – до конца 2022 года, а еще две – в 2023 году. А госсекретарь США Блинкен без обиняков дал Киеву добро на применение американских вооружений против регионов, которые могут войти в состав РФ после референдумов.

Такие сигналы с Запада лишь подогревают воинственность Зеленского и Ко.

«Зеленский собирал ставку, где присутствовали все силовые ведомства, была дана команда готовиться к ядерным ударам. ВСУ при любых раскладах должны продолжить контрнаступление, для демонстрации намерений Западу вести войну до конца. Офис президента ждёт от военных нового удачного контрнаступления, на одном из трёх направлений, для этого от Залужного потребовали взять Лиман в ближайшие дни, невзирая на потери», – пишет информированный украинский телеграм-канал.

Но, по тем же причинам, по которым украинцам нужно во что бы то ни стало взять Лиман, русским нужно его во что бы то ни стало отстоять.

«Для того, чтобы убрать тезис, чрезвычайно популярный в Украине и на Западе и после Харьковской области не лишенный оснований – «Украина побеждает», России необходима победа. Однозначная победа в каком-то значимом городе, с разгромным счетом. Это математика. Остается только победа на поле боя. Контрнаступления Киева – вопрос двух недель максимум, ВСУ нельзя дождаться прибытия всех мобилизованных. Значит, Москве нужен слом, что-то типа Иловайска. Причем максимально срочно», – рассуждает живущий в Испании украинский блогер Шарий.

И знаете, мне сложно найти контраргументы против его логики. Потому что ситуация под Красным Лиманом для российской армии неблагоприятная. Прямо скажем, крайне скверная. Если все останется как есть, перспектива потери этого города велика как никогда. Но и потерять его России тоже нельзя – по причинам политическим, имиджевым и с точки зрения его стратегического значения. А значит, какая-то ответка со стороны России должна произойти. Где и когда она будет, и в чем будет состоять, пока неясно, но без нее фронт просто обвалится, что будет иметь катастрофические последствия.

Пока же ситуация зависла в вязкой неопределенности. Пальцы скрестили как пораженцы так и сторонники войны до победы. Да и на Западе пошла нездоровая движуха – сегодня синхронно призвали своих граждан срочно покинуть территорию России американцы, болгары, поляки и эстонцы, При этом МИД Болгарии призвал тех своих граждан, кто все же останется, «избегать мест скопления людей».

С чем связан такой демарш? Одно из двух: или на Западе готовятся к экстренному разрыву отношений с РФ – вплоть до объявления войны или предвоенной ситуации, или же снова прав уже упоминавшийся блогер Шарий, по словам которого «это уже похоже на определенное ЗНАНИЕ относительно террористических атак на территории РФ. В принципе, после терактов-подрывов Потоков на территории ЕС, на которые в руководстве ЕС отреагировали мычанием, я уже не удивляюсь».

С высокой долей вероятности в случае положительного решения по Новороссии следует ожидать прекращения нынешней позорной лавочки с беспрепятственно бегущими из России уклонистами. На это, в частности, намекает свежее решение главы Северной Осетии Сергея Меняйло о введении режима повышенной готовности, ограничивающего въезд машин в регион. Не исключено также введение режима КТО в новых регионах РФ и военного положения в ряде других приграничных с Украиной областей.

Ну а мы возвращаемся к тому, с чего начали. Наступает момент истины. Или Россия перейдет Рубикон, обозначенный четырьмя референдумами – или побоится и сдаст назад. Последнего – вместе со сворачиванием мобилизации и увязанием в болоте новых симулятивных переговоров ни о чем, очень хотелось бы российским пораженцам.

С другой стороны, можно согласиться с мнением Олега Царева о том, что российское руководство до последнего будет пытаться договориться с Западом и отбросит переговорную опцию лишь полностью убедившись в том, что эта ставка бита. После чего начнется медленное наращивание эскалации.

Конечно, в такой ситуации боязно всем, кроме тех, чей жизненный девиз «Слабоумие и отвага». Вместе с тем, момент истины тем и хорош, что, так или иначе, заставляет людей определяться.

«Боятся все, и сильные и слабые, разница лишь в том, что одни, чувствуя страх, пятятся назад, а другие делают уверенный шаг навстречу. Время 50 оттенков серого – в прошлом. Теперь только белое или чёрное, свой или чужой, трус или герой. Выбирай сам», – эти слова музыкального продюсера Юрия Бардаша можно считать идеальным эпиграфом к новой главе украинского, а вместе с ним и глобального противостояния. Карибский кризис 2.0 уже на пороге.