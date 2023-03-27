Момент истины для России. Выдохлись ли ВСУ и чего ожидать в апреле-мае?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кажется вал сообщений в отечественных и зарубежных СМИ о проблемах украинской армии, бесконечные жалобы Киева на недостаточные темпы снабжения ВСУ со стороны западных стран и видимое затишье на фронте, откуда неделями идут сообщения о тяжелый боях за какую-нибудь деревню в 100 дворов или о том что «вагнеровцы» взяли под контроль уже не 70, как ранее, а целых 75 % Артемовска, сделали свое дело.

Общество заметно расслабилось и уже не ждет масштабного украинского наступления со дня на день. Раздаются даже голоса, что никакого наступления вовсе не будет – мол, стороны выдохлись и наступательный потенциал на данном этапе исчерпан. Ряд военных аналитиков указывают на значительное снижение в последние недели обстрелов со стороны ВСУ с применением американских HIMARS.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отсюда делается оптимистический вывод, что полученные от Пентагона боеприпасы подходят к концу, а новых не отгружают. Продолжительные истерики Зеленского насчет торможения темпов вооружения Украины вроде бы льют воду на мельницу этой версии.

На этом фоне людей больше интересуют подробности сближения с Китаем и проистекающие из этого смутные надежды на военно-техническую помощь из Поднебесной.

Между тем, при ближайшем рассмотрении выясняется несколько менее приятная для России картина- дела на военном поле у Украины вовсе не так плохи как может показаться со стороны на основе чтения газет и недовольных спичей чиновников Банковой.

По признанию британского министра обороны Джеймса Хиппи, украинская армия по некоторым позициям уже превосходит армию Соединенного Королевства. В связи с чем чиновник его королевского величества заговорил даже об «ужасающем отставании в плане поставок современных вооружений и боеприпасов» британской армии от темпов закупки и передачи оружия украинцам.

И все это достигается тихой сапой, под шумок громогласного нытья в медиа на тему «Дайте больше». Смешно, но Украина в данном вопросе полностью следует в фарватере линии поведения, описанной Путиным применительно к действиям России на украинском фронте– помните его «курочка по зернышку клюет»?

Так вот, если внимательно присмотреться к потоку сообщений в ленте, то нетрудно собрать из вроде бы мелких и разрозненных фрагментов целостный пазл.

Смотрите, что получается.

– Украинские военные впервые задействовали переданные Западом катера класса Defiant для патрулирование акватории Днепра.

– Почти 8000 военнослужащих десантно-штурмовых войск ВСУ прошли базовую подготовку за рубежом под руководством инструкторов НАТО. Из них профессиональную подготовку прошли около 4000 десантников.

– Прямо сейчас 65 украинских военных проходят обучение работе с американскими ЗРК Patriot на базе Форт Силл в Оклахоме.

– Минобороны Франции проводит обучение украинских летчиков противодействию ПВО противника и выживанию в случае поражения боевой машины в воздухе.

– Недавняя атака на Севастополь показала наличие на вооружении у ВСУ нового варианта морских беспилотников, которые отличаются меньшими размерами и пониженной заметностью.

– Тайвань передал Украине 1000 беспилотников, которые способны взаимодействовать друг с другом в режиме роя.

– Финляндия в рамках нового пакета военной помощи передала Украине три танка Leopard 2; Испания передаст Украине еще шесть «Леопардов» на следующей неделе; немецкие зенитные пушечные комплексы Gepard уже на вооружении ВСУ. И даже крошечная Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29 из запланированных двенадцати.

Расчехлились и Штаты, принявшие наконец-то решение о поставке Украине танков Abrams из действующих армейских арсеналов. Новые танки для Киева производить пока не будут, но производственные линии для этого уже готовят.

Некоторые страны, например, Швейцария, делают вид, что не при делах и смущенно потупив глазки затевают расследования на тему как же так получилось, что её военная техника «внезапно оказалась» в зоне боевых действий на Украине. Наверное, своим ходом приехала, ага.

В рамках осмысления текущей ситуации вот вам небольшая арифметическая задачка от Владимира Путина: в ведущих странах НАТО ежемесячно производятся 14-15 тысяч снарядов, а ВСУ только за сутки тратят их до 5 тысяч. Вопрос: откуда берется остальное? Речь идет, ни много ни мало, о 150 тысячах снарядов в месяц. А в НАТО уже поставили амбициозную задачу снабжать ВСУ на уровне одного миллиона снарядов в месяц.

Понятно, что Россия тоже не сидит сложа руки и намерена установить как минимум паритет, а как максимум, если сослаться на слова того же Путина, утроить количество боеприпасов в своих арсеналах по сравнению с поставляемыми Западом Украине. Справится ли российская оборонная сфера с таким объемом задач – вопрос пока что открытый. Планировать – не значит реализовать. Так что на этом поле мы вступаем с Западом в гонку вооружений с открытым финалом.

Понятно, какова программа-максимум Украины- это выход на границы 1991 года, включая и Крым. Насколько это достижимо в текущих реалиях – вопрос спорный. Даже американцы сомневаются – не ставя под сомнение само право киевского режима на такие действия, в Пентагоне называют цели Владимира Зеленского, включающие возвращение Крыма в состав Украины, «максималистскими» и «чрезвычайно сложно достижимыми военным путем».

Но тут как в известной максиме радикалов парижского Красного мая: «Будьте реалистами – требуйте невозможного!».

Иначе говоря, чем выше задрана планка требований, тем большим будет конечный полученный результат, даже если на все сто успеха и не выйдет. Именно поэтому Киев отказывается вести переговоры о мире в том случае, если послевоенный мир не предусматривает «украинского Крыма».

И это только небольшая частичка общей картины, а ведь многое остается за кадром внимания даже дотошных наблюдателей. Тем не менее, о скором наступлении ВСУ говорят уже не только в Генштабе последней (например, генерал Сырский) но и владелец ЧВК «Вагнер» Пригожин. Последний опасается возможности мощного прорыва украинцев под Артемовском, где ВСУ потихоньку накапливают силы для контрудара.

Понятно, что контратака ВСУ под Артемовском, если она произойдет, станет лишь прелюдией к общему наступлению на юге. Так что вполне можно согласиться с неизменно выступающим в рои мрачной Кассандры российской военной аналитики полковником Гиркиным («Стрелковым») в том, что кульминация близится и очень скоро, в апреле-мае настанет момент истины для России и ее армии.

Тогда и выяснится, сможет ли она, не сумев реализовать масштабные наступательные планы, эффективно работать от обороны и сдержать натиск ВСУ на уже занятых рубежах.