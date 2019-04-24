Момент истины: экс-меджлисовцы в крымской власти не прошли проверку на вшивость

24.04.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму бывшие меджлисовцы выступили против установки памятника, посвященного принятию присяги крымскими татарами на верность России, которую они дали 236 лет назад после присоединения полуострова к Российской империи.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», конфликт разгорелся в соцсетях.

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Так, в рамках V съезда межрегионального общественного движения крымско-татарского народа «Къырым» было принято обращение к главе республики Сергею Аксенову с просьбой помочь в установке памятника.

«Подданные Российской империи принесли личную поименную присягу на верность Екатерине и готовы были отстаивать южные рубежи от посягательств извне. Прямую аналогию мы видим и сегодня. Тогда, в XVIII веке присяга крымско-татарского народа на верность Российской империи стала предтечей референдума 2014 года. Потому что данную тогда, почти 300 лет назад, присягу крымскотатарский народ не нарушил. Это был осознанный выбор цивилизованного пути в составе России, который навеки скрепил с ней нерушимыми узами наш народ. Сегодня мы видим, что представители коренного крымского народа наравне со всеми служат, защищают наши южные рубежи», – заявил присутствовавший на съезде депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Идею установки памятника в своем блоге раскритиковал бывший глава движения «Къырым», экс-заместитель председателя запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Государственного Совета республики Ремзи Ильясов.

«В своих общественных делах вам следует совершенно ясно осознать, что Родину любят не за то, что она велика, а за то, что своя. И это есть самое первое достоинство человека. Ну, а самая характерная черта нашего народа – это обострённое чувство справедливости и жажда её. Вам бы действительно все усилия направить на поиск гражданского согласия и обуздание всяких провокационных информационных вбросов, обеспечив тем самым фактическую человеческую душевную стабильность, что и стало бы реальной основой формирования нормального гражданского общества. Вы же в последнее время своими действиями, а теперь и решениями, на мой взгляд разделяете людей на хороших и плохих, противопоставляя по разным направлениям, петляете, вносите раздор, сами не представляя в какой блуд вводите общество… Советую вам в результирующей части съезда п.3, а именно, «учитывая, что представители крымско-татарского народа наравне с другими народами многонационального государства внесли достойный вклад в историческую летопись России, обратиться к Главе Республики Крым Аксёнову С.В. с предложением установки памятника «Присяга на верность крымских татар Российской Империи», отменить», – написал Ильясов в своем блоге.

Еще один крымско-татарский общественник, помощник Представителя Президента РФ в Крыму Эскендер Билялов также в своем блоге высказался против установки памятника: «Присягу могут принимать воины на верность своему Государству, а не отдельная, какая-то общественная организация от имени всего народа. Если движением «Къырым» было изъявлено такое желание, то пусть изъявляют его от своего имени, а не от имени всего крымско-татарского народа! Такое решение может быть принятым только Курултаем крымско-татарского народа! А ещё хотелось бы добавить, что преданность своей Родине нужно демонстрировать не памятниками, не громкими речами, а конкретными делами, пользу от которых будет оценивать народ».

По мнению крымского политолога Анатолия Филатова, заявления противников установки памятника говорит о том, что они не поддерживают присягу на верность крымских татар Российской Империи, данную в 1783 году представителями всех слоев крымско-татарского этнического сообщества.

«Эскендер Билялов и ваши однодумцы в данном вопросе если не лукавите, то пытаетесь ввести окружающих в заблуждение, ибо движение «Къырым” вовсе не призывает к присяге представителей крымско-татарского сообщества (его члены её осуществили, принимая гражданство РФ), а предлагает поставить памятник в честь исторической Присяги. Вот в чём разница-то. Посему, не пытайтесь извернуться. Таким образом, вы все выступаете противниками исторического события 1783 г. – Присяги на верность Российской Империи всех слоёв крымско-татарского сообщества. Вот в чём заковыка», – написал в своем блоге Филатов.