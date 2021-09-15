Момент истины: навальнисты и коммунисты окончательно объединились

15.09.2021 18:58 (Мск), Москва, Елена Острякова

Команда блогера-уголовника Алексея Навального призывает голосовать за КПРФ. Кандидаты именно от этой партии занимают 61% (137 человек) в списке так называемого «умного голосования» (УГ) – системы, направленной на избрание кого угодно, кроме «Единой России».

Об этом соратник Навального Иван Жданов заявил в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая часть, особенно на выборы в Госдуму, — это кандидаты от КПРФ. Но там есть также кандидаты от “Справедливой России” — порядка 20-25%, от ЛДПР около 10% кандидатов. И от партии “Яблоко”, думаю, порядка 5% кандидатов — около 10-12 кандидатов. Мы опрашивали наших сторонников по тому, агитацию какого кандидата они видели больше всего в округе, так как без работы самого кандидата в округе, конечно, победить невозможно представителей от “ЕР”», – сказал Жданов.

Публицист Илиас Меркюри полагает, что за место в УГ навальнисты брали деньги. Он обратил внимание на присутствие там саратовского коммуниста-навальниста и бизнесмена Николая Бондаренко, отказавшегося признавать принадлежность Крыма России.

«Коммунист Бондаренко всё же оказался в рекомендациях по УГ. Это тот самый, который «Крым не наш». Видимо, его миллион дошёл», – написал Меркюри в своем телеграм-канале.

Коммунисты выразили навальнистам благодарность за поддержку, но с оговоркой.

«Наша победа, победа наших кандидатов будет одержана благодаря тому, что КПРФ поддерживает огромное количество общественных, политических и других организаций. В том числе (как одна из многих), это и «Умное голосование», – заявил сайту Ура.ру пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Агитируя за КПРФ, навальнисты фактически выступают против идейно близких либеральных партий, участвующих в выборах. «Яблоко» они ненавидят за то, что его лидеры осмелились критиковать блогера-уголовника и УГ, а партию «Новые люди» называют «проектом Кремля».

«Новые люди» – просто “операция Ксения Собчак”, версия 2.0. Вот и весь смысл этой дешевой разводки. Не ведитесь», – призвал сторонников заместитель Навального Леонид Волков.

Скандальная телеведущая прогнозируемо оперативно отозвалась.

«“Новые люди” в этом контексте меня волнуют мало, но вот полоскание моего имени от этого прекрасного человека под…бло. Во-первых, не надо оскорблять Собчак, Собчак была крутой (и есть, и будет). Во-вторых, что плохого, если люди с адекватными взглядами войдут в Госдуму. Они же явно лучше, чем единороссы. То есть, объясните мне, что в этом плохого? Тем, что это не вы? Что плохого в том, что они будут двигать хорошие законы и препятствовать продвижению плохих (надеюсь)? У нас нет монополии на политическую порядочность, слава богу», – отчитала Волкова Собчак.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов возмущен тем, что на некоторых округах навальнисты предпочли коммунистов явным либералам.

«Кстати, в его округе, Владимира Рыжкова, человек, который выступал на митингах-протестах, ходил на все демонстрации, выступал за освобождение Навального — там «Умное голосование» поддержало первого секретаря комсомола коммунистической партии госпожу Багину, которая не выступала», – сказал Венедиктов в своем эфире.

Тревожным в свете наметившегося союза коммунистов и навальнистов выглядит «соцопрос» созданного при КПРФ Центра исследований политической культуры (ЦИПКР). По нему за «Единую Россию» готовы голосовать 23% избирателей, за коммунистов — 20%. «Социологи коммунистов» считают, что «без фальсификаций» ЕР получила бы в будущей Госдуме 89 мандатов, а КПРФ 75 мандатов. Эти данные существенно отличаются от остальных соцопросов.

Лидер КПРФ анонсировал акции протеста, которые пройдут по итогам парламентских выборов по всем регионам России. Ранее он грозил России «коллапсом и Майданом». Если к коммунистам присоединятся соскучившиеся по «движухе» навальнисты, у них есть шанс спровоцировать массовые беспорядки.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на дипломатический источник пишет о связи системы УГ с Пентагоном. По его словам, существует «колоссальный массив» данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в выборы в России. В частности, разработчиком приложения УГ является Роман Рубанов, который в настоящее время работает директором по специальным проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. и проживает в Сан-Франциско. Президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором — бывший заместитель министра обороны США Джон Руд.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о технологической связи УГ с США. По ее словам, интернет-адреса серверов проекта УГ преимущественно находятся в США. Она сообщила, что разработчики системы связаны с руководством Минобороны США.

В интернете появился список граждан РФ, которые, по данным составителей, работают в иностранных посольствах в Москве и активно поддерживают проекты Алексея Навального. В МИДе не исключили, что речь идет о специально разработанной зарубежными правительствами схеме финансирования оппозиции в России.

10 сентября в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол США в Москве Джон Салливан для беседы, в ходе которой было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в контексте подготовки и проведения выборов в Госдуму РФ.