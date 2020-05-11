«Момент настал! Пора признавать Донбасс и готовиться к войне» – Кургинян

11.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на протесты Запада, России необходимо продолжать самостоятельную политику, в том числе и по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», российский писатель и публицист Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приднестровье продемонстрировало в начале 90-х годов абсолютно идеальный способ построения межнациональных отношений. Это было такое братство, взаимопонимание всех народов и так далее, что дальше некуда. Там было всё демократично, там была по-настоящему верная межнациональная политика и прочее. С другой стороны стояло нечто очень напоминающее нацизм. Что признали? Признали то, что напоминает нацизм, это хорошо, а это безупречное Приднестровье – это не то. И это продолжалось: давайте, вы же должны понять и так далее – всё они понимают.

Они понимают, что Донбасс – это оплот антинацизма и это место, где по нормальному построены все отношения и всё остальное, но это место прорусское и поэтому оно будет называться любыми демонизирующими словами. Они понимают, что с той стороны – нацистская мразь, и они её будут гладить по головке, потому что она антирусская», – заявил Кургинян.

«Возникает вопрос, что понимаем мы, наша власть? Долгое время всё существовало в 90-е годы вообще на принципе признания поражения некого, теперь говорится о том, что мы сможем сочетать некий диалог с Западом с отстраиванием своего суверенитета и прочего. Да, мы можем это сочетать до тех пор, пока этот Запад не принял окончательного решения и не объявил нас врагом полностью. Начиная с этого момента, продолжение межумочного состояния, при котором мы пытаемся и с ним вести диалог, и свой суверенитет поддерживать, будет глубочайшей политической ошибкой, которая приведёт к самым катастрофическим результатом.

Так вот, момент настал! Что ещё нужно? Мы говорили, украинский народ выберет более хорошего человека – он выбрал шута, который продолжает бандеровскую логику. Говорили, что Минские соглашения, мы их как-то укатаем – они прямо говорят, что они не будут соблюдать «Минск». Что ещё нужно, чтобы сказать: всё, хватит, никакого сочетания несочетаемого быть не может? Может быть одно: мы отстаиваем свой суверенитет, вы хотите на нас вонять – воняйте, вам же будет хуже! Уверяю, что как только мы определимся до конца, они станут гораздо более лояльными, чем при этом межумочном положении», – добавил эксперт.

«Определение «до конца» означает просто: братский Донбасс встал на антифашистскую позицию, дал отпор бандеровской сволочи, проявил дружбу с Россией – вот и признавать его, и делать его частью России, как он хочет этого, а не всё время играть с Минскими соглашениями, которые они отвергли. Мы всё время можем говорить: дорогие друзья, мы годами хотели Минских соглашений, видите, какие мы хорошие, а они их отвергли. Всё. Эта история кончена. И это 9 мая с этими высказываниями означает: нам объявили войну на историческом фронте, её завтра объявят – на политическом.

Что говорит сейчас китайское руководство? Оно говорит: то, что началось в виде антикитайской кампании, означает только одно – наращивание ядерного вооружения. Это говорится на высшем уровне. Все уже понимают, что обострение будет продолжаться, а в условиях обострения надо помнить: в огне брода нет», – заключил Сергей Кургинян.