«Момент упущен»: США собственными руками вырастили из Китая глобального конкурента – эксперт

06.08.2020, Москва, Вадим Москаленко

Пока США эксплуатировали Китай в качестве «глобальной фабрики» Вашингтон упустил момент становления КНР как высокотехнологического государства и сопутствующее этому вытеснение китайскими конкурентами американских компаний на мировых рынках.

Об этом на пресс-конференции рассказал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Китай, конечно же, опасается усиления торговой войны. Гораздо больше, чем Соединенные Штаты. Китай зависит от всего мира и, прежде всего, от важнейших потребительских рынков – от тех рынков, на которых покупают китайскую продукцию», – заявил Войтоловский.

«Вспомните начало пандемии в Китае, когда прекратились поставки в Европу. По сути, встали все промышленные предприятия», – отметил модератор конференции.

«При этом, встали очень многие предприятия в Китае, потому что они не могли получить поставки комплектующих из Соединенных Штатов и других стран. У Китая, все-таки, экспортоориентированная экономика. Внутренний рынок развивается, но он развивается не теми темпами, которые бы смогли компенсировать потери от внешней торговли. Тем более, от внешней торговли с важнейшим торговым партнером Китайской Народной Республики – с Соединенными Штатами», – отметил эксперт.

«Это парадоксальная ситуация. Эта взаимозависимость очень глубокая. Причем, мы должны понимать, что значительную часть этой торговли реально составляют – не просто поставки китайских компаний в США и американских компаний в КНР. Это поставки, которые осуществляются внутри цепочек добавленной стоимости. Причем, в рамках больших консорциумов и единых транснационализированных компаний.

Условно говоря, американская компания имеет производственные мощности, она поставляет сырье и комплектующие для своего производства в Китай, это пересекает китайскую границу и идет, значит, как импорт из США. А потом, на этом предприятии производится продукция, которая поставляется из Китая в Соединенные Штаты. И она опять пересекает границу. По таможенной статистике, это идет как импорт из Китая, попадающий на американский рынок. И это очень важный фактор, который мы должны учитывать, анализируя эту глубокую систему взаимодействия.

Да, Китай наращивает свое присутствие на европейском рынке. Китай стремится к тому, чтобы выйти на новые рынки – на африканские. Рынки африканских стран не такие емкие, как американские, но…», – рассуждал эксперт.

«То есть, Китай зависит от американского рынка?» – уточнил модератор.

«Очень сильно зависит. Очень сильно зависит от американского рынка, и американцы этим пользуются, конечно. Отсюда и это давление торговое, потому что китайцы боятся потерять позиции на американском рынке. Их есть, кому заместить – есть страны юго-восточной Азии, есть Индия, есть Мексика. В общем, страны, где рабочая сила сопоставима с китайской или даже дешевле. В мексиканском случае сопоставима, но в случае со странами юго-восточной Индии – дешевле, чем китайская рабочая сила, потому что она существенно подорожала.

При этом, страны, которые хотят прямых иностранных инвестиций, хотят быть участниками этих цепочек добавленной стоимости, но есть одна проблема – в этих странах, в отличие от Китая, который уже больше 40 лет превращался в главную фабрику мира, пока нет такой инженерно-технической культуры, нет культуры труда, нет трудовой этики такой, какая есть в Китае. Нет такого количества квалифицированных рабочих, способных работать на современном оборудовании», – пояснил Войтоловский.

«Для американцев важно сохранить систему отношений с Китаем как с такой глобальной фабрикой, но не допустить укрепления Китая как высокотехнологической державы, вытеснения американских компаний китайскими конкурентами и дальнейшего экономического, политического и уже военно-политического укрепления Китая.

Если мы посмотрим на эти системные факторы, то увидим, что здесь логика конкуренции. Она подсказывает такое жесткое давление на Китай, но момент упущен», – подчеркнул политолог.