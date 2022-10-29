«Момент выбран замечательно – оборона ВСУ прорвана»: Русская армия пошла в наступление

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Новости Украины

Под Донецком сегодня после массированной артиллерийской подготовки и работы ВКС русские войска пошли в наступление на Угледарском направлении.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что с утра наступлению предшествовал авиаудар по первой линии обороны, позже к делу подключились тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк», ствольная и реактивная артиллерия.

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Освободительные войска зашли на окраины населённого пункта Павловка, , где находится крупная автомобильная развязка, которая позволяла ВСУ осуществлять подвоз боекомплекта и проводить ротацию.

«Сопротивление отчаянное, противник даже рискнул применить авиацию», – написал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Он напомнил, что Павловка находилась под контролем ДНР, но была потеряна летом «в силу ряда ошибок».

«Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, – то сил и времени взятие Павловки может отнять немало…», – добавил Ходаковский.

По информации замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, освободительные войска уже вошли на южные окраины населённого пункта.

«Противник понёс очень ощутимые потери, и командование ВСУ начинает паниковать, бросая в бой остатки авиации. Судя по панике в украинском радиоэфире, они ждали наш прорыв, но где-то в другом месте. В данном случае нашему командованию удалось провернуть этот манёвр, введя противника в заблуждение, а наши героические бойцы исполнили замысел», – сообщил Безсонов в своём тг-канале.

Он также спрогнозировал, что в ближайшие дни ВСУ ждёт ещё много неприятных сюрпризов на разных участках фронта:

«Кто не успеет сдаться, не сможет даже отступить. Поэтому украинским воякам лучше проситься в плен заранее».

К вечеру Поддубный опубликовал следующую информацию по потерям противника:

«Так называемая «президентская бригада» несет потери на Угледарском направлении. Штаб и центр радиоэлектронной разведки 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины был уничтожен высокоточным снарядом «Краснополь». Также, подсчитывают потери 1-й и 2-й механизированные батальоны 53-й ОМБР ВСУ. Успешно отработали и наши БПЛА: «Ланцет» и «Куб» поразили не менее двух ЗРК «Бук-М1».

По его словам, также под огневой контроль российских войск перешёл крупный участок трассы Покровск – Бахмут – Михайловка, что к северо-востоку от Угледара. По этой дороге украинские подразделения осуществляли подвоз снабжения.

Также военкор, ссылаясь на военных экспертов, предположил, что противник, чтобы избежать окружения частей ВСУ в Угледаре, может бросить в бой «резервы 529-го и 110-го механизированных полков 93-й ОМБР «Холодный яр», 68-ю отдельную егерскую бригаду, а также 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар».

Хорошими новостями делится военкор Глеб Эрвье.

«Если кратко, то момент выбран замечательно — оборона ВСУ прорвана. На фоне активных боевых действий на крайних точках фронта (Херсон/Артёмовск) противник не вывез в достаточной мере укрепить центр и по всему выходит, что наше командование этим грамотно воспользовалось. Пока не называю населенные пункты, но на направлении нашего войскового соединения наступление развивается активно с минимальными потерями. Ночь будет интересной», – написал военкор в своём тг-канале.