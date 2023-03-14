Монахи из Лавры уходить не собираются. Хунта готовится применить силу

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12 марта в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре замироточил гранитный крест, поставленный над могилой Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана), предшественника нынешнего предстоятеля УПЦ Онуфрия. По нему словно слеза прокатилась вниз, оставив заметный след ровно посреди креста, от фотографии до пьедестала.

В тот же день почернели золотые кресты на Трапезном соборе – одной из двух великих храмовых святынь (вторая – Успенский собор), захваченных раскольниками, как и вся Верхняя Лавра, с помощью хунты. Это произошло после очередного осквернения Трапезного «молебнами» ПЦУ. На эти оба факта обратили внимание многие верующие и сочли их очень печальным знамением.

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По мнению закарпатского блогера Ивана Микуляка (его на днях СБУ обвинило в том, что в Фейсбуке он называл ПЦУушников сатанистами и врагами Церкви), именно гонения на УПЦ стали причиной всех этих явлений.

Вот что он написал:

«Люди, опомнитесь, не трогайте Церковь Христову, потому что будет страшная беда… Покайтесь, пока не слишком поздно».

А еще верующие отметили совпадение даты нового глумления над Церковью – 10 марта – с предыдущими похожими знаковыми датами. В 2022-м именно в эти дни началась вакханалия арестов среди правозащитников. Тогда был схвачен и брошен в темницу замечательный православный публицист и писатель Ян Таксюр.

СБУ ломилось в дома к православному публицисту Дмитрию Скворцову (ему удавалось скрываться в течение года, арестован недавно), православному историку Александру Каревину и другим независимым журналистам, политикам и борцам за права человека на Украине.

«Для верующих людей такие совпадения не удивительны, – говорит русская прихожанка Нина. –Ведь в это время обычно идет Великий пост, а 12 марта – день Собора всех преподобных Печерских. Вот силы зла и ополчаются на Церковь и ее верных».

Намного раньше, в эти же дни, только в 1961 году, советская власть, следуя указкам тогдашнего лидера Хрущева, закрыла Киево-Печерский монастырь и выгнала оттуда монахов. Это решение воплощал в жизнь тогдашний завуправделами украинского экзархата Филарет (Денисенко), будущий раскольнический «патриарх».

После этого случился страшный прорыв дамбы в районе Куреневки, унесший, по неофициальным данным, жизни тысяч людей. Он произошел 13 марта – как раз в тот день, когда к Лавре подкатили грузовики, чтобы вывозить оттуда святые мощи преподобных угодников Божиих. После того, как стало известно о потопе, грузовики умчались на место трагедии.

10 марта нынешнего года, как известно, Национальный заповедник, в чьем ведении еще с советских времен находилась вся Лавра (подчеркнем – исконно принадлежавшая Церкви) передал УПЦ ультиматум о выселении. В нем говорилось, что бессрочный договор на аренду с ней разрывается в одностороннем порядке, и монахи должны покинуть монастырь до 29 числе сего месяца.

Как стало позже известно, ускорить атаку на Церковь зеленская кодла решила после того, как Блаженнейший митрополит Онуфрий отказался от сослужения с ПЦУ в Трапезном храме. Теперь маховик репрессий завертелся с новой силой.

Вскоре глава минкульта Ткаченко в эфире телемарафона кощунственно назвал мощи великих лаврских угодников «музейными экспонатами». Точно так же, как их называла атеистическая Советская власть. И заявил, что намеревается провести ревизию, чтобы проверить, «насколько они там сохранены». А потом брать плату за вход, чтобы наживаться на них.

«Просто волосы дыбом встают, когда читаешь подобное, – негодует наш старый знакомый, русский прихожанин Олег. – Этот хабадник, эта коломойская сволочь упрекает монахов, для которых мощи преподобных являются величайшими святынями, якобы в плохом их сохранении. А как он собирается проводить «ревизию»? Глумиться над святыми, вынимая их из рак и разоблачая? Просто кошмар. Как такого мерзавца еще земля носит?!»

В праздник Собора всех преподобных Печерских в Нижней Лавре, прямо во дворе, прошла Божественная литургия, которую служил предстоятель с архиереями. Несмотря на холод, ветер и дождь, на службу собрались тысячи верующих людей. А тем временем власть уже направила в монастырь своих опричников, чтобы те готовили выселение насельников и опечатывали пещеры и помещения.

Но лаврская братия – а это 200 человек – никуда из монастыря выселяться не собирается. Об этом говорят и сами монахи, и наместник, митрополит Павел.

Вот что он заявил в своем видеообращении, опубликованном на сайте обители:

«Мы не намерены и не будем выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека, – сказал архиерей. – И чтобы нам угрожать, что с нами расправятся – это не 1917 год. Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура».

«Многие из нас здесь живут по 20-30 лет, а то и более, – приводит слова монахов наш респондент Олег после общения с ними. – И никуда мы отсюда не уйдем!»

Очень правильно, что священноначалие проявило, наконец, твердость и вместе с братией собирается стоять до конца.

Той же точки зрения придерживаются и православные эксперты. Они называют это «нелинейной защитой» вместо защиты «линейной» (традиционного составления жалоб во властные инстанции и т.п.) Они считают, что если насельники забаррикадируются в Лавре, а епархия отошлет воззвания ко всей международной общественности и Европейскому суду с просьбами защитить их, Церковь и права верующих от насилия, это может произвести резонанс, из-за которого сатанисты не посмеют применить силу.

А те уже вполне готовы к этому преступному шагу. Будучи вдохновляемы словами Зеленского, который 12 марта в своем выступлении прочревовещал, что поддерживает действия минкульта и прочих государственных рейдеров. И Ткаченко, и еще один известный ненавистник православия – нардеп Потураев – объявили, что для выселения монахов будут привлечены силы полиции, СБУ и неких «ветеранов войны».

«Нам нужно готовиться к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет и патриотически настроенная общественность, в частности ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение от представителей московского патриархата», – изрек Потураев.

«Наверняка речь идет об «азовцах» и прочих нацистских людоедах, – убежден Олег. – Тех самых, о которых, увы, призывало прежде молиться священноначалие. И которым оно помогало. Я очень сомневаюсь, что они ответят благодарностью.

Но монахи во главе с наместником намерены стоять до конца. Митрополит Павел сказал, что смерти он не боится и готов пострадать за Христа. Как и вся братия.

«Подобные случаи бывали не единожды, – со слезами говорит Нина. – Например, в Зверинецком монастыре, во время набега кочевников, монашество и прихожане укрылись в пещерах. К сожалению, они все там погибли… Не дай бог такому произойти с нашей Лаврой и нашей братией, спаси и сохрани их Господь!»