Монахи, спортсмены, рабочие. Лукашенко мог заразить тысячи людей. Что с ними – никто не знает

29.07.2020, Минск, Артем Агафонов

С коронавирусом у Лукашенко не сложилось с самого начала. Президент Белоруссии сначала вообще отрицал опасность нового заболевания, называя его психозом, потом в публичных выступлениях называл самые нелепые рецепты его лечения – баня, водка, хоккей, работа в поле на тракторе.

Рецепты смешили весь мир, а белорусам было не до смеха – детальная статистика по регионам не публиковалась, профилактические меры были минимальными, в разгар пандемии проводились массовые субботники и парад. В результате, даже по данным официальной статистики, по числу заболевших на миллион населения, Белоруссия одно время даже находилась в числе европейских лидеров.

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Разумеется, по популярности Лукашенко, который продолжал говорить о «психозе» это било очень прилично. Пропаганда пыталась сгладить, говорила о надуманной опасности пандемии, вместо числа заболевших почему-то бравировала числом выздоровевших, а говоря о числе умерших, обязательно добавляла фразу «людей со множественными хроническими заболеваниями». Но пошатнувшееся доверие к ковид-диссидентствующему Лукашенко эти ухищрения вернуть не помогали.

Наконец, вчера в отношениях между Covid-19 и белорусским президентам произошел неожиданный поворот. Лукашенко признал, что переболел коронавирусом в бессимптомной форме и перенес его «на ногах». Когда это с ним случилось – неизвестно. Некоторые этому заявлению поверили, некоторые – усомнились, но в любом случае получилось некрасиво.

Если принять слова Лукашенко за чистую монету – получается, что он, отказываясь, по словам собственной пресс-службы, от обследований и демонстративно игнорируя любые меры безопасности, был реальной угрозой для жизни и здоровья множества людей. С момента начала пандемии он постоянно колесил по всей республике, встречался со множеством людей, участвовал в массовых мероприятиях. При этом в маске его никто не видел, социальную дистанцию он не соблюдал.

Хоть Лукашенко и перенес covid-19 в бессимптомной форме, но, несмотря на это он был носителем вируса и мог заражать им окружающих. В свою очередь, эти окружающие, подцепив ковид от Лукашенко, вовсе не обязательно также переносили болезнь так же легко, как и он. Некоторые могли переболеть довольно тяжело, некоторые – даже умереть.

Были ли смертельные случаи среди тех, с кем контактировал Лукашенко, сейчас установить не представляется возможным. Но массовые заражения были. Так, эпидемия накрыла монастырь, в который Лукашенко ходил на Пасху, были заразившиеся и в рядах его персонального хоккейного клуба, с которым он выходил на лед. Получается, жизни монашек и хоккеистов, как и жизни тысяч других белорусов оказались для Лукашенко не важны, раз уж он ими так безответственно рисковал? Очень неудобный вопрос за полторы недели до выборов.

Еще более неудобным этот вопрос оказывается, если учесть, что за это время Лукашенко встречался не только с белорусскими гражданами, но и с высокопоставленными иностранцами, включая трех глав государств – Владимира Путина, Никола Пашиняна и Виктора Орбана. Не думаю, что они обрадовались откровению Лукашенко.

Есть, правда, и версия о том, что слова про коронавирус были лишь политтехнологическим приемом, призванным подчеркнуть правильность позиции Лукашенко по коронавирусу. Не такой он, якобы, этот вирус и страшный, раз сам президент им переболел и не заметил. Может и так.

Все-таки, сомнительно, что Лукашенко на самом деле ни разу не сдавал тесты. Но тогда это – один из самых неудачных политтехнологических ходов, за который авторов надо гнать из профессии поганой метлой.

Мы и без политтехнологов отлично знаем, что болезнь люди переносят по-разному. Зато по репутации и президента, и страны они нанесли еще один мощный удар.