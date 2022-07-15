Монахов Святогорской Лавры хотят насильно вывезти на территорию Украины

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Новости Украины

Украина пытается насильно вывезти насельников Святогорской Лавры на Донбассе на подконтрольную киевскому режиму территорию, цинично называя это «организацией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Святогорской Лавры», хотя сама территория, где находится Лавра, давно находится под контролем российских войск и ДНР и монахам если что и угрожает, то это украинские обстрелы.

«Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора Святогорской Лавры, находящегося на берегу реки Северский Донец Донецкой области. Сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных», – заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Сообщается, что на территории Лавры до сих пор находится около 600 монахов и мирных жителей.

Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий.

«Сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – пищи, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена ​​необходимая медицинская помощь», – утверждают в украинской разведке.

Между тем истинная цель подобных заявлений вполне прозрачна – потеряв контроль над самим Святогорском и Лаврой Украина надеется вывезти на свою территорию хотя бы монахов, чтобы потом, ссылаясь на этот факт утверждать, что именно на Украину «переехала» «настоящая Лавра», а на Донбассе остались «оккупанты».

Ранее такой же фокус Украина проделывала с перевезенной на подконтрольные Киеву территории частью университетов Донеца и Луганска. Признавая именно за ними статус вузов и игнорируя оставшееся в ЛНР и ДНР большинство профессорско-преподавательского состава и студентов, перешедших на российские обрзовательные стандарты.