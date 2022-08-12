«Монилиозная гниль» – Россельхознадзор дезинфицировал Майю Санду

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Россельхознадзор запретил с 15 августа экспорт сельхозпродукции из всех районов Молдовы, поскольку за последние два года зарегистрировано 93 факта обнаружения в ней 11 видов карантинных объектов: восточная плодожорка, восточная фруктовая муха, бурая монилиозная гниль, средиземноморская плодовая муха, амброзия полыннолистная.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на направленную Службой в июле 2022 года ноту о рассмотрении вопроса о возможном введении временных ограничений, поступление на отечественный рынок зараженной растительной продукции продолжается», — сообщил Россельхознадзор.

«Тонко… Насекомым-вредителем Майю Григорьевну Санду (президент Молдовы – ред.) до Россельхознадзора еще никто не называл», – иронизирует ТГ-канал «Графиня изменившимся лицом бежит пруду», намекая на политическую подоплеку запрета.

Действительно, 5 марта Россельхознадзор отменил все ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдовы. Тогда Кишинев еще держался за свой нейтралитет и не присоединялся к антироссийским санкциям Запада. Потом была получена жирная подачка: Молдову вместе с Украиной сделали кандидатами на вступление в ЕС. И жесткие антироссийские заявления посыпались как из рога изобилия. Кроме того, страна активно закупает натовское вооружение и проводит совместные учения.

Теперь премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица недоумевает, почему в список Россельхознадзора не попал ни один район Приднестровья.

«Как фрукты из Криулян некачественные, а из Дубоссар – без проблем?», – возмущается Гаврилица.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску выразился более определенно. Он заявил, что эмбарго РФ носит политический характер.

«Я видел это объявление, у меня еще не было возможности поговорить с нашими коллегами из Минсельхоза, чтобы понять их оценку, кто является наиболее подходящим человеком для предоставления информации по этим обвинениям. Я могу сказать, что годами вводились ограничения на наш экспорт на рынок Российской Федерации по политическим мотивам. Раньше это делалось регулярно», – заявил Попеску.

В молдавском минсельхозе обеспокоены только тем, что среди фермеров начнется паника и они откажутся собирать урожай. В министерстве готовы уладить конфликт «путем сотрудничества с российской стороной», заявил госсекретарь ведомства Василий Шарбан. Договариваться с Россией готова и Гагаузия – автономия, не принимающая антироссийской политики Кишинева.

И хотя Попеску утверждает, что молдавские фрукты экспортируются в ЕС – «рынок с очень высокими стандартами», фактам это не соответствует. В Европе молдаванам не рады. Недавно Болгария выразила обеспокоенность тем, что значительное увеличение беспошлинной квоты на яблоки, сливы и виноград из Молдовы ставит под угрозу конкурентоспособность болгарских производителей и фермеров со всей Восточной Европы.

Поэтому в 2022 году Молдова поставила в Россию 168 тысяч тонн растительной продукции, больше всего импорта пришлось на яблоки, сливу, виноград и черешню. Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля признал, что Россия остаётся основным покупателем молдавских яблок, хотя правительство пытается найти новые рынки сбыта для них – в частности, рынки ближневосточных стран, Саудовской Аравии и Египта, министр упомянул именно эти, а не европейские страны.

«Мы экспортировали в пределах 95% наших яблок в Российскую Федерацию. Из-за различных событий процент упал до 70, но в любом случае это очень большой процент», – сказал Боля.

А министр экономики Молдовы Серджиу Гайбу сообщил, что несмотря на СВО на Украине в январе-апреле экспорт яблок в Россию вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Использован для этого был обходной маршрут, что влияет на конечную цену.

Бывший премьер-министр Ион Кику утверждает, что Украина блокирует молдавские грузовики, идущие в Россию, в молдавских холодильниках на Украине мертвым грузом лежат 150 тыс тонн яблок, а правительство ничего не делает, чтобы снять блокировку.

Российское эмбарго на фрукты будет особенно болезненным на фоне общего плачевного состояния молдавского сельского хозяйства в этом году. Уже потеряно 70% урожая подсолнечника, урожай сахарной свеклы будет самым низким за последние десять лет, ожидают сокращение на треть урожая пшеницы.